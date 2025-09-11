2.º Curso Mundoagro de Cerezas parte con más de 400 asistentes y análisis clave de la temporada

El ingeniero agrónomo Christian Gallegos inauguró el 2.º Curso Mundoagro de Cerezas con un repaso técnico y comercial de la temporada.

Un éxito rotundo fue la primera clase del 2.º Curso Mundoagro de Cerezas dictado por el asesor especialista y ingeniero agrónomo, Christian Gallegos, este martes 9 de septiembre. Con más de 400 asistentes, la clase se enfocó en un análisis de la temporada y un repaso de los costos asociados a la producción de cerezos.

Haciendo un repaso de la industria chilena, Gallegos mencionó la posición de Chile como el principal exportador de la fruta a nivel mundial, con una participación del 59%. Además, habló del potencial para expandir su ventana de exportación. El país cada vez está produciendo fruta más temprana, a mediados de octubre, con una ventana productiva que se está extendiendo hasta mediados de febrero en las regiones de Los Ríos y Los Lagos.

Para la temporada 2025/26, las proyecciones se encuentran en torno a las 130 millones de cajas, lo cual, según Gallegos, “está en veremos porque va a depender mucho de qué alternativas tome la industria en cuanto a calibres pequeños y los CAT 2 o la fruta en caja genérica. Dado que la temporada pasada el L y XL representó cerca de un 15% de la oferta nos estamos acercando casi a 80-90 millones de kilos que si existe una decisión de la industria de no soltar esos calibre podriamos sacar de la oferta un gran volumen lo cual seria una tremenda ayuda para este negocio que se vio muy afectado por la sobreoferta”.

Para la temporada 2026/27 se estiman cerca de 140 millones de cajas, y para el 2027/28 aumentarían hasta los 150 millones.

Flujo de la fruta desde cosecha

El flujo normal de la cereza, desde que la fruta se procesa en el huerto hasta su llegada al mercado, puede ser de entre 31 y 40 días para los mercados asiáticos y entre 30 y 35 para Estados Unidos y Europa.

Para esta temporada la fruta estará concentrada en cuatro semanas, las 49, 50, 51 y 52. Con un Año Nuevo Chino tardío el 17 de febrero, la fruta que alcanzará a llegar antes será la cosechada hasta la semana 1.

“Durante las semanas pico, vamos a tener que procesar más de 5.000 contenedores por semana”, dijo Gallegos.

Costos de producción

En cuanto a los costos asociados a la producción de cerezas, el asesor dijo que los costos totales, directos e indirectos, ascienden a $20,8 millones de pesos por hectárea para un productor de 14.000 kg/ha. De estos, el 25% es en insumos, el 32% en cosecha y el 43% en gestión.

De estos, el costo fijo es de alrededor de $14 millones, y el resto es el costo de cosecha.

“Sin embargo, estos costos son dinámicos, y el porcentaje de costos de cada ítem varía y depende de la estrategia de cada productor. Pero nos podemos dar cuenta de que hay muchas estrategias y manejo que generan valor en la calidad, condición y calibre de la fruta que no podemos dejar de lado porque son muy importantes para las exigencias que tenemos como mercado”, dijo Gallegos.

Precios de cerezas chilenas en China

En la temporada pasada, el precio promedio de la cereza en China desendio de forma considerable. Gallegos resaltó que el adelantarse una semana durante la primera parte de la temporada tiene una implicacia importante en el retorno al productor, con caidas de precio FOB/kg de mas de US$20.

“La fruta que se cosecha entre la segunda quincena de ocutubre y la primera de noviembre tiene grandes retornos y es importante adelantarle, ya sea con techo o uso de mallas de sombra, especialmente para la zona de Ovalle para mantener la calidad del frio”, dijo el asesor.

Aseguró que en conversaciones con áreas comerciales, se muestran bastante optimistas con la temporada venidera, debido a que no debiese haber un aumento en produccion tan significativo en comparación a la temporada anterios.

“Los recibidores están mucho mas preparados, y lo productores tomaron consciencia de hacer podas más agresivas y preocuparse más de los problemas nutricionales”, dijo.

Aseguró que ve la próxima temporada con bastante optimismo en cuanto a lo comercial y a los potenciales productivos.

Las clases de Christian Gallegos se estaran dictando toso los martes y jueves hasta el 2 de octubre. Puede revisar el programa e inscibirse en el siguiente link.