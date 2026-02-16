A 60 años de su fundación: Garces Fruit refuerza la sostenibilidad como pilar estratégico de su crecimiento

La compañía presentó su cuarto Informe de Sostenibilidad, correspondiente al período julio 2024–junio 2025, donde detalla avances ambientales, sociales y de gobernanza que consolidan su modelo de negocio con mirada de largo plazo.

Febrero 16, 2026

En el marco de la conmemoración de sus seis décadas de trayectoria en la agroindustria chilena, Garces Fruit reafirmó que la sostenibilidad no es un complemento, sino un eje estructural de su desarrollo futuro. La empresa, reconocida como la mayor exportadora de cerezas de Chile y del mundo, dio a conocer su 4.º Informe de Sostenibilidad, documento que resume los principales hitos alcanzados entre julio de 2024 y junio de 2025.

Desde 2020, la compañía ha venido profundizando en un trabajo sistemático en esta materia, incorporando metas concretas, indicadores de seguimiento y mecanismos de evaluación que permiten medir su desempeño y proyectar mejoras continuas. Según detalla el reporte, la gestión sostenible se ha integrado de manera transversal al modelo de negocio, orientando tanto la toma de decisiones como la planificación estratégica.

El informe —elaborado de forma voluntaria, al igual que sus versiones anteriores— no solo transparenta resultados, sino que también fija nuevos desafíos para los próximos años, en línea con una visión que busca compatibilizar crecimiento económico, cuidado ambiental y desarrollo social.

“Durante el último año, revisamos nuestra estrategia de sostenibilidad con foco en el largo plazo y en la construcción de valor compartido, buscando articular el cuidado del medioambiente, la relación activa con las comunidades de las que somos parte, y el fortalecimiento de la sostenibilidad económica y operativa del negocio”, señaló Hernán Garcés Echeverría, presidente de Garces Fruit, en el documento.

Gestión ambiental y compromiso social

A lo largo de siete capítulos, el reporte aborda en detalle la gestión ambiental de la compañía. Entre los principales focos destacan el uso eficiente del recurso hídrico, la optimización energética, la gestión responsable de residuos y las acciones orientadas a reducir la huella de carbono.

En el ámbito social, el documento profundiza tanto en las políticas internas dirigidas a sus colaboradores como en las iniciativas desarrolladas en los territorios donde la empresa mantiene operaciones. En relación con su equipo, la compañía subraya programas orientados al aprendizaje, la capacitación y el crecimiento profesional, aspectos que han contribuido a su posicionamiento como uno de los mejores lugares para trabajar en el país.

En paralelo, el programa “Somos Comunidad”, implementado en 2020, ha beneficiado a más de 28 mil personas en cinco regiones, a través de distintas iniciativas sociales y de vinculación territorial.

“Estamos muy orgullosos de todo lo que hemos conseguido en los últimos años, y muy motivados para seguir creciendo junto a nuestros equipos y las comunidades donde estamos presentes”, afirmó Claudia Silva, gerenta corporativa de Personas de Garces Fruit.

El informe también incluye información sobre alianzas estratégicas en el ámbito educativo, avances en innovación, trabajo colaborativo con proveedores y los principales reconocimientos obtenidos por la compañía durante el período analizado.

Con este nuevo reporte, Garces Fruit consolida una hoja de ruta que busca proyectar su liderazgo en la fruticultura, tanto nacional como internacional, integrando sostenibilidad, competitividad y compromiso territorial como pilares inseparables de su desarrollo.

El informe está disponible en el siguiente link: https://garcesfruit.com/wp-content/uploads/2026/02/Cuarto-Informe-de-Sostenibilidad-Garces-Fruit.pdf

Foto: LinkedIn de Garces Fruit