Acuerdo UE-Mercosur: Brasil eliminará aranceles para la uva y potenciará la exportación de frutas

El tratado histórico permitirá el ingreso de frutas de Brasil a la Unión Europea sin impuestos, mejorando la competitividad frente a otros proveedores globales.

Mayo 4, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

El agronegocio brasileño ha iniciado una nueva etapa en su relación con el mercado europeo. Con la entrada en vigor del “Acordo Interino de Comércio”, el sector puede aprovechar la reducción de tasas sin esperar la ratificación individual de los 27 parlamentos del bloque. Según especialistas, este avance es estratégico, ya que permite que los países críticos al acuerdo (como Francia) no puedan interferir en la reducción de aranceles en el corto plazo.

Uva de mesa y mango con acceso preferencial

El impacto para la fruticultura es directo y, en algunos casos, inmediato. La uva de mesa brasileña es uno de los productos más beneficiados, logrando tarifa cero desde el primer día de implementación. Anteriormente, este producto enfrentaba un arancel de importación del 14%.

Por su parte, el mango también verá eliminados sus impuestos de entrada, que actualmente se sitúan en un 6%. Otros productos seguirán cronogramas de desgravação (reducción gradual) que se extenderán en plazos de cuatro, siete o hasta diez años, dependiendo de la categoría.

El café solúvel busca recuperar terreno

El sector del café también proyecta una expansión importante. El acuerdo contempla un cronograma de desgravación de cuatro años para el café soluble. Actualmente, este producto tiene una tarifa del 9%, pero ya en este primer periodo de vigencia cuenta con un abatimiento inicial de 1,8 puntos porcentuales. Con esto, la industria busca recuperar los niveles de venta de hace 15 años, cuando los volúmenes hacia la UE eran un 30% superiores a los actuales.

Sostenibilidad: El “pase de entrada” obligatorio

A pesar de la apertura de la “puerta tarifaria”, el éxito de las exportaciones brasileñas dependerá del cumplimiento de las normativas ambientales de la UE. El Reglamento para Productos Libres de Deforestación (EUDR) se mantiene como el principal requisito para consolidar la competitividad en el bloque. Los exportadores deberán fortalecer su “arquitectura de conformidad” para demostrar, mediante datos y trazabilidad, que su producción es sostenible y cumple con los estándares europeos.

Fuente: Abrafrutas.org