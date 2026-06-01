Agenda agrícola en la Cuenta Pública 2026: El plan del Presidente José Antonio Kast para potenciar la infraestructura hídrica y las agroexportaciones

En su mensaje ante el Congreso Pleno, el mandatario delineó una hoja de ruta centrada en mitigar el impacto climático mediante inversión en riego y en blindar la competitividad de los envíos de fruta fresca optimizando los terminales marítimos del país.

Junio 1, 2026

Por Zaida Ibáñez

Durante la Cuenta Pública 2026, el Presidente José Antonio Kast presentó los principales lineamientos económicos y de desarrollo para el país, otorgando un rol protagónico al sector agrícola y de comercio exterior. El mensaje presidencial detalló una serie de medidas estratégicas e inversiones públicas diseñadas para enfrentar los desafíos climáticos, optimizar la cadena logística y consolidar el posicionamiento de Chile como una potencia agroexportadora en los mercados internacionales.

El presidente enfatizó el profundo valor social y económico que posee la actividad agroindustrial a lo largo del territorio, relevando su importancia estratégica:

“El agro no es solo una industria clave para la economía nacional, sino el verdadero motor del desarrollo de nuestras regiones”.

Bajo esa premisa, el plan gubernamental apunta a resolver brechas críticas en infraestructura productiva, conectando de manera directa las necesidades de los productores locales con las exigencias de los mercados globales y la eficiencia en los puntos de salida marítimos.

Seguridad hídrica e inversiones en riego: Una ofensiva país

Uno de los pilares más destacados de la alocución fue el fortalecimiento de la infraestructura hídrica para la producción agrícola. Ante los efectos del cambio climático y la urgencia de optimizar el recurso, el ejecutivo anunció una importante inyección de fondos destinada a la tecnificación, almacenamiento y distribución de agua en las zonas rurales. Al respecto, el presidente anticipó una “ofensiva integral en materia de seguridad hídrica”, subrayando el compromiso del Estado con los territorios más vulnerables y afectados por la megasequía.

Los anuncios contemplan un robusto plan nacional de inversiones en riego que beneficiará directamente a pequeños, medianos y grandes agricultores. Este esfuerzo fiscal estará orientado a la modernización de canales de distribución, la construcción de tranques comunitarios y el subsidio a tecnologías de riego intrapredial eficiente, permitiendo asegurar la sostenibilidad de los huertos comerciales y expandir la frontera productiva en zonas de restricción.

Modernización portuaria y el impulso agroexportador

En el ámbito logístico y comercial, el presidente José Antonio Kast enfatizó la urgencia de modernizar y expandir la capacidad de los terminales portuarios del país. La eficiencia en los puertos es considerada un factor crítico para el agro, especialmente para los sectores de fruta fresca que dependen de cadenas de frío ininterrumpidas y tiempos de tránsito mínimos para llegar en óptimas condiciones a destinos de alta exigencia como Asia, Europa y Norteamérica.

Alineado con este desafío, el presidente puntualizó:

“Nuestro compromiso es asegurar que cada producto del campo chileno llegue a los mercados del mundo con la máxima rapidez y con los más altos estándares de calidad”.

Para cumplir esta meta, la agenda de infraestructura portuaria buscará agilizar los procesos de fiscalización aduanera y fitosanitaria, mejorar la conectividad y los accesos viales a los terminales y potenciar la capacidad de carga en los sitios de atraque.

Esta modernización logística se complementará con una agresiva estrategia de apertura y consolidación de mercados internacionales, enfocada en la reducción de barreras arancelarias y la agilización de los protocolos de ingreso fitosanitarios para que la fruta chilena compita con ventajas regulatorias. Con estas medidas, el gobierno proyecta un crecimiento sostenido tanto en el volumen como en el valor de las agroexportaciones de cara a los próximos años.