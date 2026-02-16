Agricultura llama a evitar restricciones rígidas en contratación de trabajadores extranjeros

Antonio Walker afirmó que limitar cupos en el agro afectaría la competitividad en mercados internacionales.

El debate sobre restringir la contratación de trabajadores extranjeros volvió a instalarse en la agenda pública, generando inquietud en el sector agrícola. Desde el gremio advierten que una medida de ese tipo podría tensionar severamente la producción en momentos clave del calendario frutícola.

En una entrevista con El Rancaguino TV, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, fue enfático al señalar que el agro no puede enfrentar esta discusión desde la consigna. “Tenemos que dejar el populismo de lado”, afirmó, subrayando que la conversación debe centrarse en datos y en la realidad operativa del campo.

Walker sostuvo que el país necesita avanzar hacia “una inmigración ordenada, segura y regular”, especialmente en actividades donde la demanda laboral es intensiva y estacional. A su juicio, la agricultura chilena enfrenta un déficit estructural de trabajadores, asociado al envejecimiento de la población y a la menor disposición de la mano de obra local para desempeñarse en faenas físicamente exigentes.

Como ejemplo, mencionó la magnitud de la temporada de cerezas. “¿Tenemos en Chile 300 mil trabajadores disponibles para cosechar? No”, planteó, aludiendo al volumen de personas que puede requerirse en pocas semanas para levantar la fruta en distintas regiones del país.

Ventanas productivas acotadas

El dirigente recalcó que la agricultura no puede detenerse ni postergar procesos. Las cosechas dependen de ventanas climáticas específicas y de calendarios de exportación estrictos, por lo que cualquier restricción que limite la disponibilidad de trabajadores podría traducirse en pérdidas productivas y comerciales.

En esa línea, valoró que los tiempos de tramitación de permisos laborales se hayan reducido en comparación con años anteriores, cuando podían extenderse por largos períodos, lo que dificultaba la planificación de las empresas. Sin embargo, advirtió que establecer nuevos límites rígidos iría en contra de las necesidades del sector.

Para la SNA, el desafío no pasa por reducir la participación de trabajadores extranjeros, sino por fortalecer los mecanismos formales de contratación y asegurar reglas claras que permitan compatibilizar el desarrollo agrícola con una política migratoria eficiente.