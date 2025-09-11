Linkedin Facebook X-twitter Tiktok Youtube Instagram

AgroCompra regresa de la mano de Fertiamérica para revolucionar la forma de cotizar fertilizantes y especialidades agrícolas

Las empresas presentan una plataforma digital ágil y confiable para cotizar insumos agrícolas, impulsando la modernización del agro.

¡El agro digital está de vuelta! AgroCompra, la plataforma pionera en cotización de insumos agrícolas, regresa de la mano de Fertiamérica totalmente renovada para transformar la manera en que los agricultores gestionan sus cotizaciones de fertilizantes y productos de especialidad.

Su propuesta es clara, hacer más fácil, rápido y transparente el proceso de cotización, brindando a los productores una herramienta digital confiable, práctica y respaldada por la experiencia de Fertiamérica.

Con una interfaz actualizada y funcionalidades más ágiles, AgroCompra permite a los agricultores cotizar desde cualquier dispositivo, conectándolos con soluciones de calidad adaptadas a las necesidades de cada cultivo.

“Con la incorporación de AgroCompra a Fertiamérica, damos un paso firme hacia la digitalización del agro, acercando la innovación al campo y ofreciendo a los productores un canal moderno y confiable para acceder a soluciones de nutrición vegetal”, señaló Pablo Venezian, Gerente General de Fertiamérica.

Los beneficios de la nueva AgroCompra:

  • Cotiza en minutos: solicita tus requerimientos de manera simple y rápida.
  • Más opciones para tu campo: fertilizantes y especialidades para distintos cultivos.
  • Respaldo total: la seguridad y experiencia de Fertiamérica detrás de cada cotización.

El relanzamiento de AgroCompra marca un nuevo capítulo en la transformación digital de Fertiamérica, reforzando su compromiso con la innovación, la eficiencia y la cercanía al productor. Con esta iniciativa, el agro da un paso más hacia un futuro más competitivo, moderno y conectado.

Sobre Fertiamérica

Fertiamérica es la plataforma de innovación y nutrición vegetal especializada en fertilizantes líquidos y de especialidad, con operaciones en Chile y Perú. Su misión es conectar la agricultura de Latinoamérica con soluciones globales que aporten eficiencia, sustentabilidad y, ahora también, digitalización.

Descubre la nueva AgroCompra en www.agrocompra.cl

Noticias Relacionadas

Carlos Recondo asume como nuevo Director de Indap

El Ministro de Agricultura, Antonio Walker presentó a Carlos Recondo Lavanderos como Director Nacional de
Leer más

Expertos de EE.UU. desarrollan manzanas más resistentes al calor

Investigadores de la Universidad de Minnesota presentaron la última descendencia de la mundialmente famosa Honey
Leer más

Una historia de éxito con final abierto

AGRICULTURA DE CARBONO Y MANEJO DEL SUELO PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CLIMÁTICA. PRESENTACIÓN PRINC
Leer más

SÉ EL PRIMERO EN ENTERARTE

Recibe nuestro contenido antes.
Suscríbete a nuestras actualizaciones

Linkedin Facebook X-twitter Tiktok Youtube Instagram
Linkedin Facebook X-twitter Tiktok Youtube Instagram

Contacto

San Sebastián 2881, Oficina 307, Las Condes – Santiago de Chile

info@mundoagro.io