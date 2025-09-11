AgroCompra regresa de la mano de Fertiamérica para revolucionar la forma de cotizar fertilizantes y especialidades agrícolas

Las empresas presentan una plataforma digital ágil y confiable para cotizar insumos agrícolas, impulsando la modernización del agro.

¡El agro digital está de vuelta!para transformar la manera en que los agricultores gestionan sus cotizaciones de fertilizantes y productos de especialidad.

Su propuesta es clara, hacer más fácil, rápido y transparente el proceso de cotización, brindando a los productores una herramienta digital confiable, práctica y respaldada por la experiencia de Fertiamérica.

Con una interfaz actualizada y funcionalidades más ágiles, AgroCompra permite a los agricultores cotizar desde cualquier dispositivo, conectándolos con soluciones de calidad adaptadas a las necesidades de cada cultivo.

“Con la incorporación de AgroCompra a Fertiamérica, damos un paso firme hacia la digitalización del agro, acercando la innovación al campo y ofreciendo a los productores un canal moderno y confiable para acceder a soluciones de nutrición vegetal”, señaló Pablo Venezian, Gerente General de Fertiamérica.

Los beneficios de la nueva AgroCompra:

Cotiza en minutos: solicita tus requerimientos de manera simple y rápida.

solicita tus requerimientos de manera simple y rápida. Más opciones para tu campo: fertilizantes y especialidades para distintos cultivos.

fertilizantes y especialidades para distintos cultivos. Respaldo total: la seguridad y experiencia de Fertiamérica detrás de cada cotización.

El relanzamiento de AgroCompra marca un nuevo capítulo en la transformación digital de Fertiamérica, reforzando su compromiso con la innovación, la eficiencia y la cercanía al productor. Con esta iniciativa, el agro da un paso más hacia un futuro más competitivo, moderno y conectado.

Sobre Fertiamérica

Fertiamérica es la plataforma de innovación y nutrición vegetal especializada en fertilizantes líquidos y de especialidad, con operaciones en Chile y Perú. Su misión es conectar la agricultura de Latinoamérica con soluciones globales que aporten eficiencia, sustentabilidad y, ahora también, digitalización.

Descubre la nueva AgroCompra en www.agrocompra.cl