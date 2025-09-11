AgroCompra regresa de la mano de Fertiamérica para revolucionar la forma de cotizar fertilizantes y especialidades agrícolas
Las empresas presentan una plataforma digital ágil y confiable para cotizar insumos agrícolas, impulsando la modernización del agro.
Su propuesta es clara, hacer más fácil, rápido y transparente el proceso de cotización, brindando a los productores una herramienta digital confiable, práctica y respaldada por la experiencia de Fertiamérica.
Con una interfaz actualizada y funcionalidades más ágiles, AgroCompra permite a los agricultores cotizar desde cualquier dispositivo, conectándolos con soluciones de calidad adaptadas a las necesidades de cada cultivo.
“Con la incorporación de AgroCompra a Fertiamérica, damos un paso firme hacia la digitalización del agro, acercando la innovación al campo y ofreciendo a los productores un canal moderno y confiable para acceder a soluciones de nutrición vegetal”, señaló Pablo Venezian, Gerente General de Fertiamérica.
Los beneficios de la nueva AgroCompra:
- Cotiza en minutos: solicita tus requerimientos de manera simple y rápida.
- Más opciones para tu campo: fertilizantes y especialidades para distintos cultivos.
- Respaldo total: la seguridad y experiencia de Fertiamérica detrás de cada cotización.
El relanzamiento de AgroCompra marca un nuevo capítulo en la transformación digital de Fertiamérica, reforzando su compromiso con la innovación, la eficiencia y la cercanía al productor. Con esta iniciativa, el agro da un paso más hacia un futuro más competitivo, moderno y conectado.
Sobre Fertiamérica
Fertiamérica es la plataforma de innovación y nutrición vegetal especializada en fertilizantes líquidos y de especialidad, con operaciones en Chile y Perú. Su misión es conectar la agricultura de Latinoamérica con soluciones globales que aporten eficiencia, sustentabilidad y, ahora también, digitalización.
Descubre la nueva AgroCompra en www.agrocompra.cl