AgroConnexion consolida su estrategia corporativa en base a los desafíos actuales de la agricultura chilena

La empresa ofrece soluciones orientadas a mejorar la eficiencia y competitividad en la industria agroexportadora.

AgroConnexion, empresa pionera e innovadora en el desarrollo de soluciones enfocadas en maximizar el rendimiento y la calidad de la producción en diferentes cultivos, ha desarrollado una nueva estrategia corporativa enfocada en el desarrollo de un portafolio dedicado a la nutrición especializada, manejo del estrés abiótico y maximización de la calidad de la fruta en todos los cultivos.

Esta importante inversión no solo fortalece su capacidad operativa y comercial, sino que responde a la creciente demanda del sector agroexportador por insumos agrícolas de alta calidad y que solucionen problemáticas actuales.

Esta nueva estrategia fue desarrollada con los más altos estándares tecnológicos, incorporando procesos de análisis, producción y envasado de última generación orientados a la fabricación de productos para la nutrición vegetal de avanzada. Con esta iniciativa, AgroConnexion está en condiciones de fortalecer su oferta hacia el sector agrícola, con soluciones orientadas a mejorar la eficiencia y competitividad en la industria agroexportadora.

Según Rodrigo Retamal, Gerente General de AgroConnexion, este nuevo portafolio y visión responden a una demanda sostenida por soluciones de alto valor. “Nuestra estrecha relación y soporte técnico constante con los productores nos muestra la necesidad por parte de ellos de acceder a soluciones modernas y especializadas, respaldados por procesos de innovación y desarrollo. En ese sentido, estamos impulsando una nueva generación de soluciones agronómicas orientadas a optimizar y maximizar la productividad y calidad de los diferentes cultivos. Algunas se encuentran en fase de investigación, otras en etapa de validación, y varias ya están disponibles para salir al mercado”, precisó.

Para la creación de esta nueva línea de especialidades contamos con la asesoría del Ing. Ph.D. Pasquale Lavopa (Italia), fundador de la compañía Iko Hydro, con amplio conocimiento en mercados agrícolas internacionales, los cuales ha recorrido para detectar nuevas necesidades del agricultor, lo que asegura una continua innovación en soluciones agrícolas. Esta decisión fortalecerá la cadena de suministro agrícola y asegurará la disponibilidad de insumos claves para cultivos de alta exigencia en rendimiento y calidad, como por ejemplo la producción de uva de mesa, cerezas y arándanos, entre otros. “De esta forma, apuntamos a mantener el acceso a soluciones técnicas valoradas por productores, contribuyendo así a la competitividad del sector agroexportador”, acotó el Gerente General de AgroConnexion.

Por otra parte, AgroConnexion, que comercializa KAMAB 26® en el mercado chileno desde hace décadas, dio a conocer que esta reconocida marca que representa la más alta calidad e innovación en la mente de los productores ahora cuenta con una composición nutricional optimizada acorde a los desafíos actuales de la agricultura chilena. “a través del tiempo, nuestra agricultura se ha ido adaptando a las nuevas tendencias mundiales de los mercados de consumo lo que ha implicado el uso de nuevas variedades frutales. Sumado a esto, el cambio climático ha ido modificando es ecosistema productivo en cada región por lo que los cultivos están sometidos constantemente a diferentes tipos de estrés (e.g.: lumínico, exceso de frio/calor, sequía, etc.) por lo que nos dimos cuenta que no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes, es por esto que ahora Kamab 26® tiene una composición nutricional optimizada con una nivel de pureza sin límites resultando en un desempeño inigualable maximizando el rendimiento y la calidad de los cultivos” agregó Rodrigo Retamal.

Con este logro, AgroConnexion reafirma su compromiso con la innovación, la autonomía tecnológica y el desarrollo de soluciones de alto rendimiento que impulsen la competitividad del sector agroexportador, considerado uno de los principales motores de la economía nacional.