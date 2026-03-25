AgroFresh anuncia ajuste global de precios en respuesta al incremento de costos  energéticos y disrupciones logísticas 

La compañía continuará monitoreando las condiciones del mercado global y revisará el recargo a medida que evolucionen los mercados de energía y logística.

Marzo 25, 2026

AgroFresh anunció hoy un ajuste de precios para respaldar un suministro confiable, ya que el aumento de los costos globales de energía y las continuas disrupciones en la cadena de suministro siguen incrementando los costos operativos en todo el sector agrícola. Los recientes desarrollos geopolíticos en Medio Oriente han contribuido a un fuerte aumento de los precios del petróleo y a una inestabilidad continua en las redes logísticas globales. Estos factores están generando una presión sin precedentes sobre los costos de energía, transporte y materias primas a lo largo de la cadena de suministro agrícola.

En los últimos años, AgroFresh ha trabajado arduamente para absorber la mayor parte de los incrementos de costos, manteniendo al mismo tiempo un suministro confiable y niveles de servicio para sus clientes.

“Momentos como este ponen a prueba las cadenas de suministro globales. Nuestro enfoque está en garantizar que productores y exportadores puedan seguir operando con confianza a pesar de la volatilidad sin precedentes en los mercados de energía y logística”, señaló Han Kieftenbeld, CEO de AgroFresh.

Para continuar proporcionando productos y servicios confiables a productores y exportadores, AgroFresh implementará un ajuste global de precios del 6%, además de un recargo temporal del 3% por energía y logística, efectivo a partir del 31 de marzo de 2026.

La compañía continuará monitoreando las condiciones del mercado global y revisará el recargo a medida que evolucionen los mercados de energía y logística.

“Apoyar a nuestros clientes del sector frutícola con productos y servicios confiables sigue siendo nuestra máxima prioridad durante este período de disrupción global”, agregó Kieftenbeld.

Se recomienda contactar a su representante de AgroFresh para obtener información adicional.