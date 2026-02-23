AgroFresh lanza paquete integral para maximizar la calidad y el retorno de la uva de mesa en exportación

La solución combina protección de poscosecha con SO2, inteligencia logística avanzada y validación objetiva en destino.

Febrero 23, 2026

Asegurar la fruta de calidad en destino es el principal objetivo de los exportadores chilenos, además de reducir las mermas. Y es que los envíos de uva de mesa pueden presentar diferentes problemas durante el viaje y al arribar a los mercados.

A modo de ejemplo, estas dificultades radican por lo general en el desarrollo de botrytis, parpadeamiento del raquis, pérdidas de firmeza, desgrane y otros daños asociados a desvíos de temperatura y humedad en tránsito. “La fruta puede salir bien desde el origen, pero al no tener visibilidad inteligente durante el recorrido, esas disrupciones pueden provocar un impacto importante en la condición y calidad, generando reclamos significativos al llegar a destino y pérdida de competitividad en el negocio”, comenta Fernando Balart, Gerente Regional de Marketing de AgroFresh.

En este sentido, es que la compañía lanzó un paquete integral diseñado específicamente para exportadores de uva de mesa de Chile, Perú y Brasil; que busca maximizar la calidad y el retorno de este cultivo, abordando las problemáticas de forma preventiva y conectada, no reactiva. Se trata de una solución que combina protección en la poscosecha con SO2, a través de Proteku®; monitoreo inteligente del tránsito con data predictiva por medio de Escavox® y una inspección de calidad en destino, que valida objetivamente la condición del arribo de la fruta y conecta el desempeño del tránsito con el resultado final.

Un modelo integrado

El funcionamiento brinda un modelo integrado de gestión de calidad.

Los generadores de SO2 Proteku™ otorgan protección aplicada a través de liberación rápida y prolongada, controlando la incidencia de botryitis y preservando la frescura de la fruta. Durante el tránsito, sensores inteligentes monitorean variables clave como temperatura, humedad y punto de rocío, generando alertas tempranas ante condiciones de riesgo, tales como la presencia de condensación en el contenedor.

Finalmente, al arribo, se realiza una inspección técnica de calidad en destino, que evalúa el estado real de la fruta y conecta ese resultado con lo ocurrido durante el tránsito.

Toda esta información se consolida en un dashboard interactivo, llamado FreshCloud™, permitiendo ver comparativos por embarque, análisis y mejoras continuas.

“Entendiendo la susceptibilidad del negocio, nos enfocamos en integrar tres dimensiones para otorgar un valor permanente. Esto permite reducir las incertidumbres del negocio y tomar decisiones basadas en datos reales y representativos, además de maximizar su retorno comercial en destino”, enfatiza el experto.

Un nuevo estándar

El desarrollo de este paquete integral responde a una estrategia clara de AgroFresh por ampliar su propuesta de valor en uva de mesa, incorporando soluciones con respaldo científico y extendiendo su alcance a lo largo de toda la cadena exportadora.

Ello podría marcar un nuevo estándar en la fruta de exportación, dado que introduce un cambio de enfoque basado en protección preventiva, medible y validada, pasando de una gestión fragmentada a un modelo integral orientado a resultados. “En un negocio donde la competitividad se define por la calidad real al arribo, este modelo eleva el nivel de transparencia a lo largo de la cadena, fortalece la confianza con los mercados de destino y permite tomar decisiones eficientes basadas en data real”, concluye Balart.