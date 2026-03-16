AgroFresh reúne a principales actores de la industria de la manzana en Brasil en el evento  “AgroFresh Xperience Lages 2026” 

El encuentro técnico reunió a más de 150 actores de la cadena de valor de la manzana para abordar innovación tecnológica, manejo productivo y proyecciones de mercado para el desarrollo de la industria brasileña.

Marzo 16, 2026

Más de 150 representantes de la cadena de valor de la manzana en Brasil se reunieron en la ciudad de Lages, en el estado de Santa Catarina, para participar en AgroFresh Xperience Lages 2026, un encuentro técnico, comercial y estratégico organizado por AgroFresh que congregó a productores, exportadores, asesores comerciales, investigadores y líderes gremiales del sector manzanero brasilero.

El evento, realizado en la Pousada Rural SESC Lages, tuvo como objetivo analizar los principales desafíos y oportunidades de la industria de la manzana brasileña, abordando desde la producción y manejo en campo hasta las tendencias de mercado doméstico, global, el manejo postcosecha y las nuevas tecnologías para mejorar la calidad, eficiencia y rentabilidad de la industria.

Durante la jornada, expertos nacionales e internacionales compartieron conocimientos técnicos, experiencias prácticas y análisis estratégicos orientados a fortalecer la competitividad del sector y proyectar el desarrollo de la manzana brasileña hacia la exigencia de los mercados.

Entre los asistentes destacaron representantes de AbraFrutas, ABPM (Associação Brasileira de Produtores de Maçã), empresas exportadoras, asesores técnicos y productores de las principales regiones productoras del sur de Brasil, consolidando el evento como uno de los encuentros técnicos más relevantes del año para la industria.

Un sector con gran potencial, pero con importantes desafíos

El evento se inauguró con la bienvenida de Fabiano Coldebella, Country Manager de AgroFresh Brasil, quien destacó la importancia de generar espacios de intercambio técnico y estratégico entre los distintos actores del sector.

“Eventos como AgroFresh Xperience son fundamentales para conectar conocimiento científico, innovación tecnológica y experiencia productiva, contribuyendo a que la industria de la manzana en Brasil siga creciendo en competitividad y sostenibilidad”.

La primera presentación estuvo a cargo de Eduardo Brandão y Jorge de Souza, directores de AbraFrutas, quienes presentaron un panorama actualizado de la fruticultura brasileña y su posicionamiento en el comercio internacional.

Brandão destacó que Brasil posee una base productiva sólida y un gran potencial de crecimiento en exportaciones.

“Brasil es hoy uno de los mayores productores de frutas del mundo, con más de 2,5 millones de hectáreas plantadas y cerca de cinco millones de empleos generados en el sector”, explicó.

Sin embargo, señaló que el sector enfrenta desafíos importantes para ampliar su presencia internacional, especialmente en el caso de la manzana.

“Actualmente, cerca del 97,5% de la producción frutícola brasileña se destina al mercado interno, lo que refleja tanto la fortaleza del consumo local como el desafío de aumentar la participación en los mercados internacionales”.

De acuerdo con las estimaciones presentadas, la producción de manzana en Brasil podría alcanzar 1,03 millones de toneladas en la temporada 2025/2026, con un potencial exportador cercano a las 100 mil toneladas si se consolidan nuevos mercados y se mejora la competitividad logística y tecnológica.

Perspectivas productivas y calidad de la cosecha

Uno de los momentos más relevantes del evento fue la presentación del investigador Dr. Luiz Carlos Argenta (Epagri), quien analizó las perspectivas de calidad de la cosecha 2025/2026 y su impacto en la capacidad de almacenamiento y comercialización.

Argenta destacó que diversos factores climáticos influyen directamente en la calidad postcosecha de la fruta, incluyendo temperatura, radiación solar, disponibilidad hídrica y acumulación de horas de frío.

“La calidad de la manzana en postcosecha comienza a definirse mucho antes de la cosecha. Los factores climáticos y fisiológicos durante el desarrollo del fruto determinan su potencial de conservación y su comportamiento durante el almacenamiento”.

Según los datos presentados, la temporada 2025/2026 mostró variaciones en precipitaciones, radiación y temperatura en distintas regiones productoras del sur de Brasil, lo que podría influir en la maduración y en la uniformidad de los frutos destinados al almacenamiento prolongado.

La sanidad de la fruta y el manejo integrado de patógenos fue otro de los temas centrales del encuentro, abordado por el investigador José Itamar Boneti, de Fito Pesquisa Agrícola.

En su presentación, Boneti explicó que una parte importante de las pérdidas en la industria de la manzana ocurre por enfermedades poscosecha.

“A nivel mundial, se estima que hasta el 45% de frutas y hortalizas se pierden por pudriciones causadas por hongos durante la poscosecha”, señaló el especialista.

El experto destacó que muchas de estas enfermedades se originan en el campo y permanecen latentes hasta manifestarse durante el almacenamiento.

“El manejo integrado de patógenos debe comenzar en el huerto, con prácticas culturales, manejo adecuado de residuos vegetales y programas de fungicidas estratégicos antes de la cosecha”.

Innovación tecnológica para mejorar productividad y calidad

Uno de los ejes centrales del evento fue la presentación de las soluciones tecnológicas de AgroFresh, abordadas por Fabrine Pereira y Edimarco Debona, Account Managers de la zona productora de manzanas, quienes destacaron la importancia de integrar herramientas desde la precosecha hasta la comercialización.

“Hoy contamos con un portafolio de soluciones que acompañan toda la cadena de producción de la manzana, desde el manejo en el huerto hasta la distribución final”, explicaron durante su presentación.

Entre las tecnologías destacadas se encuentran herramientas para manejo de maduración, tratamientos poscosecha y soluciones digitales orientadas a mejorar la toma de decisiones en la cadena productiva.

También se destacó el rol crucial de SmartFresh™, que permite prolongar la vida útil de la fruta y mantener su calidad durante el almacenamiento y transporte.

Estrategias para mejorar la producción y el manejo de la cosecha

En el ámbito productivo, el investigador José Luiz Petri presentó los resultados de estudios sobre el uso de Harvista™ para mejorar la fructificación efectiva y el manejo de la cosecha.

Los resultados de ensayos recientes mostraron que determinadas combinaciones de reguladores de crecimiento pueden aumentar significativamente la productividad.

“Los tratamientos con Harvista mostraron los mejores resultados en aumento de frutificación efectiva y productividad por planta”, explicó Petri.

El especialista también destacó que el uso de Harvista permite manejar la maduración y reducir la caída de frutos antes de la cosecha.

“Harvista actúa bloqueando los receptores de etileno en la fruta, lo que permite controlar la caída y mantener la firmeza durante el almacenamiento”.

Tendencias del mercado global de la manzana

El análisis de mercado internacional estuvo a cargo de Isabel Quiroz, directora de iQonsulting, quien presentó una visión global del comercio de manzanas.

De acuerdo con los datos expuestos, el comercio internacional de manzanas se mantiene relativamente estable, aunque con cambios en la participación de los principales países exportadores.

“La producción mundial se ha mantenido estable en los últimos años, pero la reducción de exportaciones en algunos mercados ha contribuido a sostener los precios internacionales”, explicó Quiroz.

La especialista destacó además el crecimiento de mercados en Asia y Medio Oriente, así como el potencial de diversificación de destinos para los productores del hemisferio sur.

Un espacio de conexión para el futuro de la industria

El evento finalizó con una presentación de Moisés Lopes de Albuquerque, director de la Asociación Brasileña de Productores de Manzana (ABPM), quien analizó los desafíos comerciales y oportunidades para el mercado brasileño.

La jornada concluyó con una instancia de networking entre los asistentes, fortaleciendo la colaboración entre productores, investigadores, empresas tecnológicas y representantes del sector.

Con una participación de alrededor de 150 líderes de la industria, AgroFresh Xperience Lages se consolidó como una plataforma clave para impulsar la innovación, la transferencia tecnológica y la cooperación en la cadena de valor de la manzana en Brasil.