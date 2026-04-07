Aguacate paraguayo llega a Argentina: Se concreta el primer envío de la temporada 2026

Un cargamento de más de 5.000 kilos de la variedad Hass, producido en el departamento de San Pedro, dio inicio al calendario exportador del país hacia el mercado vecino bajo estrictos controles fitosanitarios.

Abril 7, 2026

La industria del aguacate en Paraguay ha marcado un hito en el inicio de su temporada 2026 con la exportación de 5.075 kilos de aguacate Hass hacia Argentina. Los frutos, procedentes de la zona de Guajayvi, departamento de San Pedro, representan el primer eslabón de una serie de envíos programados para este año, consolidando la presencia de la producción guaraní en la región.

La operación comercial fue ejecutada por la empresa Misionero SRL y recibida por Tropical Argentina SRL, el mayor importador de frutas frescas del país vecino. Este movimiento estratégico no solo fortalece el flujo comercial bilateral, sino que valida la calidad de la fruta paraguaya ante socios comerciales de alta relevancia.

Garantía fitosanitaria y acompañamiento técnico

Para concretar este despacho, el SENAVE realizó un seguimiento exhaustivo durante todo el proceso productivo. Los técnicos de la institución verificaron el cumplimiento de las exigencias fitosanitarias y de calidad en el punto de salida, otorgando la conformidad necesaria para el acceso al mercado argentino.

Este envío es el resultado de la profesionalización del cultivo en el departamento de San Pedro, donde los productores han adoptado estándares internacionales para asegurar que el aguacate Hass paraguayo mantenga su frescura, sabor y sanidad hasta llegar a las mesas de los consumidores finales.



Fuente: SENAVE