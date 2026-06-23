Ajuste de temporada: Exportación de fruta fresca retrocede 10,7% a mayo, pero envíos de frutos secos y congelados mitigan el impacto

El análisis a mayo de 2026 revela un profundo reacomodo en los retornos sectoriales debido a menores valores en cerezas y uvas de mesa. Sin embargo, el despegue del 31% en los frutos secos, el potencial de los procesados que suman US$ 5.979 millones y el explosivo crecimiento del 118% de India abren un nuevo mapa de competitividad para el agro nacional.

Junio 23, 2026

El comercio exterior chileno cerró los primeros cinco meses de 2026 con números históricos. Según el último Informe Mensual de Comercio Exterior de Chile (avance enero-mayo 2026) , elaborado por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), el intercambio comercial del país alcanzó los US$ 87.692 millones, registrando un crecimiento del 8,4% respecto a igual período de 2025. En tanto, las exportaciones globales de bienes sumaron US$ 49.565 millones, lo que representa un alza del 12,1% y el mayor registro para este bloque de meses.

A pesar de la contundencia de las cifras macroeconómicas, el reporte deja en evidencia que los sectores avanzan a distintas velocidades. Mientras la minería se consolidó como el gran motor del período —con envíos por US$ 29.942 millones y una participación del 60,4% del total exportado impulsada por el cobre y el litio—, las exportaciones no tradicionales alcanzaron los US$ 22.150 millones. Es justamente en este último terreno donde el mundo agrícola está mostrando señales claras de ajuste, diversificación y reacomodo. Las frutas frescas, los congelados, los frutos secos, las semillas de hortalizas y las plantas frutales siguen siendo piezas estratégicas, pero bajo un nuevo libreto de inserción internacional.

Fruticultura tradicional: El desafío de sostener el valor en destino

El sector frutícola acumuló exportaciones por US$ 3.843 millones entre enero y mayo de 2026, lo que significa una contracción del 10,7% frente al mismo período del año anterior. De acuerdo con el informe de SUBREI, esta baja se explica principalmente por menores retornos en los envíos de dos de los productos estandarte de la canasta nacional: las cerezas y las uvas de mesa, asociados a condiciones de mercado menos favorables que en ciclos previos.

Esta caída no responde necesariamente a una falta de volumen, sino a una compleja combinación de precios internacionales, la composición de los mercados de destino, la presión de la oferta, la calidad de llegada y el comportamiento de la demanda. El resultado confirma un cambio de paradigma para la industria: la competitividad frutícola chilena ya no puede medirse únicamente por las toneladas embarcadas, sino por los retornos efectivos, la condición de la fruta y la capacidad de sostener el valor en destino.

Para amortiguar este reajuste, la temporada mostró un desempeño contracíclico y dinámico en otras categorías:

Frutas de verano: Las ciruelas, nectarines, paltas y duraznos exhibieron un crecimiento significativo en sus envíos.

Las ciruelas, nectarines, paltas y duraznos exhibieron un crecimiento significativo en sus envíos. Pomáceas y kiwis: Las manzanas frescas y los kiwis experimentaron un renovado dinamismo, volviendo a posicionarse de forma relevante dentro de la oferta exportadora.

Las manzanas frescas y los kiwis experimentaron un renovado dinamismo, volviendo a posicionarse de forma relevante dentro de la oferta exportadora. Transición a cítricos: A partir de mayo, el inicio de la temporada de clementinas, limas, naranjas y mandarinas comenzó a cambiar la composición de los embarques, adquiriendo el protagonismo estratégico habitual para la segunda mitad del año.

Frutos secos y congelados: Los pilares del valor agregado

Uno de los puntos más altos y luminosos para el agro provino del subsector de los frutos secos. Según SUBREI, este rubro alcanzó exportaciones por US$ 206 millones entre enero y mayo, anotando un sobresaliente crecimiento interanual del 31%. El avance estuvo firmemente apuntalado por mayores envíos de avellanas, almendras, castañas y nueces.

Desde la perspectiva económica, este resultado es clave porque ratifica el potencial de cultivos que combinan una vida de poscosecha más extensa, mayor flexibilidad logística y una notable capacidad de acceso a mercados diversos. En un escenario donde la fruta fresca enfrenta presiones asociadas a fletes, ventanas comerciales estrechas y competencia internacional, los frutos secos aparecen como una categoría que aporta estabilidad y complementariedad a la matriz agroexportadora chilena.

Por su parte, la industria de los alimentos procesados también tocó un nuevo máximo en sus ventas al exterior, generando retornos por US$ 5.979 millones durante los primeros dos meses de 2026, lo que representa un alza del 3,3%. Aunque los salmones y las truchas lideran el dinamismo del sector, el informe destaca de manera especial el aporte de las frutas congeladas, puntualmente las frambuesas, cerezas y arándanos.

Este nicho representa una alternativa indispensable de agregación de valor para la fruticultura y los berries. No solo permite absorber los volúmenes productivos que no califican para el mercado en fresco, sino que responde directamente a la demanda global por ingredientes saludables, funcionales y de conveniencia. El desafío sectorial de cara al futuro será transitar hacia una oferta más sofisticada, con estrictos estándares de inocuidad, trazabilidad, certificaciones y formatos adaptados al retail y al foodservice internacional, disminuyendo la dependencia exclusiva de los precios del producto fresco.

Las credenciales del agro tecnológico

El reporte de la SUBREI entrega datos sumamente interesantes para el ecosistema vegetal y hortícola de alta especialización. Las exportaciones chilenas de semillas sumaron US$ 207 millones a mayo, creciendo un 5% frente a igual ciclo de 2025, impulsadas por los envíos de semillas de girasol, brócoli, repollo, bunching y coliflor.

A pesar de recibir menos atención mediática que la fruta fresca, el mercado de semillas de hortalizas sustenta una cadena intensiva en conocimiento, genética, sanidad y manejo técnico. Su desarrollo demuestra que el agro exportador chileno no solo comercializa alimentos, sino también insumos biotecnológicos estratégicos para la producción agrícola global.

A esto se suma el desempeño de flores, plantas y bulbos, cuyos envíos alcanzaron US$ 26,1 millones (+10,6%), destacando las exportaciones de de bulbos y plantas de arándanos y frutillas. Este comportamiento abre una lectura sugerente sobre el rol del país como proveedor de material vegetal y soporte productivo para cadenas frutícolas internacionales.

El “factor India” y la fuerza de los acuerdos comerciales

Sin duda, uno de los datos más llamativos del informe es la consolidación de India como destino estratégico. Los envíos hacia ese mercado se incrementaron un 118%, saltando de US$ 1.072 millones entre enero y mayo de 2025 a US$ 2.335 millones en el mismo periodo de 2026. Aunque la minería lideró el volumen físico, la SUBREI subrayó el valioso aporte agrícola de las manzanas frescas, las nueces y las semillas.

Con su escala poblacional, crecimiento económico y la expansión de su clase media, India representa una oportunidad de largo plazo para alimentos con atributos de origen e inocuidad. Con todo, competir allí exigirá una rigurosa estrategia comercial, conocimiento del consumidor local y una sólida adaptación logística.

Finalmente, el informe consigna que el 96,85% de las exportaciones de bienes chilenos se dirigió a economías con acuerdos comerciales vigentes (lideradas por China y EE.UU.). Para el sector agroexportador, esta red no solo reduce barreras arancelarias, sino que resulta vital para la facilitación de protocolos sanitarios y la apertura real de mercados.

El balance de los primeros cinco meses del año deja una conclusión clara para el sector: Chile mantiene su posición de liderazgo mundial, pero la próxima etapa exigirá mayor sofisticación. Las cifras muestran ajustes necesarios en cerezas y uvas, pero al mismo tiempo revelan que el crecimiento de los frutos secos, el potencial de los congelados, el desarrollo de semillas y la apertura de mercados de gran escala son las llaves para asegurar la sostenibilidad del negocio agrícola chileno.