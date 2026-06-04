EE.UU evalúa arancel de 12,5% a productos chilenos y el agro nacional responde

La Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR) recomendó aplicar este arancel a cerca de 60 economías globales por supuestas deficiencias en la fiscalización del trabajo forzoso. Mientras la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) rechazó tajantemente la medida defendiendo los estándares del país, Frutas de Chile llamó a la calma al precisar que es una instancia no vinculante.

Junio 4, 2026

Por Zaida Ibáñez

Las relaciones comerciales entre Santiago y Washington han ingresado a una imprevista zona de mayor incertidumbre. La administración del presidente Donald Trump puso sobre la mesa una propuesta formal para aplicar un gravamen arancelario adicional del 12,5% a la totalidad de las importaciones provenientes de Chile. La medida preliminar, sin embargo, contempla excepciones específicas detalladas en el denominado “Anexo A”, el cual dejaría libres de este arancel —independientemente de su país de origen— a productos como kiwis, naranjas y limas.

La iniciativa surge tras un comunicado de prensa emitido por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), organismo que concluyó preliminarmente que el Estado de Chile no ha implementado medidas lo suficientemente eficaces para fiscalizar, prohibir y frenar el ingreso de productos manufacturados mediante dinámicas de trabajo forzoso. De acuerdo con las autoridades norteamericanas, esta falta de rigurosidad fiscalizadora termina distorsionando las reglas del libre mercado, permitiendo una supuesta competencia desleal que perjudica de forma directa a los productores locales estadounidenses.

Un escenario global que activa plazos de negociación

Es importante precisar que esta ofensiva arancelaria no es una medida dirigida de forma exclusiva contra el mercado nacional, sino que involucra a alrededor de sesenta naciones del mundo. En el plano de la competencia frutícola directa para el hemisferio sur, el dictamen afecta también a economías clave como Perú y Nueva Zelanda, sumando un total de 57 economías globales bajo el mismo argumento regulatorio.

A pesar de la gravedad del anuncio, el documento emitido por la USTR establece un cronograma técnico que abre una valiosa ventana estratégica para las conversaciones intergubernamentales y la defensa gremial antes de cualquier resolución definitiva:

22 de junio: Vence el plazo técnico para presentar las solicitudes de audiencias formales ante los organismos estadounidenses.

Vence el plazo técnico para presentar las solicitudes de audiencias formales ante los organismos estadounidenses. 6 de julio: Fecha límite para el envío de comentarios y observaciones por escrito por parte de los países e industrias afectadas.

Preocupación en la SNA por el acceso al mercado norteamericano

Desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) lamentaron profundamente que la administración de Estados Unidos vuelva a proponer la aplicación de un nuevo gravamen, esta vez del 12,5%, a los envíos nacionales. El secretario general de la SNA, Juan Pablo Matte, manifestó su inquietud respecto al impacto de la iniciativa en la economía rural.

“Nos preocupa porque afecta el comercio internacional y el acceso a un mercado tan relevante como Estados Unidos, nuestro segundo socio comercial. En Chile se cumple la legislación laboral y el trabajo forzado está estrictamente prohibido. Además, nuestro país cuenta con normas para impedir la importación de productos provenientes de actividades ilícitas”, afirmó Matte de manera tajante.

Asimismo, el líder gremial de la SNA expresó su total respaldo a la institucionalidad chilena para destrabar el conflicto. “Desde la SNA confiamos y respaldamos las gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Gobierno de Chile para evitar la aplicación de esta medida, que podría afectar las exportaciones de diversos sectores productivos y, en particular, a la agricultura chilena”, agregó.

Frutas de Chile aboga por la prudencia

En sintonía con la búsqueda de una salida diplomática, el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, hizo un llamado explícito a tomar el anuncio arancelario con calma y alta prudencia. El líder sectorial aclaró que, en el estado actual del proceso, la medida no cuenta con una aplicación inmediata en las aduanas estadounidenses.

«Entendemos que, por ahora, se trata de una recomendación del USTR no vinculante. Es decir, que no tiene efecto inmediato ni implica hoy un alza concreta de aranceles. De todas formas, es un proceso que monitorearemos de cerca y de la mano de las autoridades. Analizaremos los próximos pasos, como la eventual participación en el proceso de consulta pública activo que tiene por finalidad analizar los alcances concretos de esta medida», explicó Marambio.

Tanto la SNA como Frutas de Chile recordaron que el país cuenta con un valioso activo de defensa económica: el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente con Estados Unidos. Esta herramienta jurídica resguarda la posición comercial de Chile, por lo que el agro confía en que el Gobierno de Chile seguirá utilizando oportunamente todos los espacios de diálogo y negociación disponibles para defender los intereses de la canasta exportadora nacional.

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