Alerta en Japón: Detectan la venta no autorizada de 50 variedades agrícolas premium en China y Corea del Sur

Un informe del Ministerio de Agricultura japonés reveló que cotizados cultivos locales de cítricos, frutillas y manzanas están siendo comercializados ilegalmente en internet. El hallazgo presiona al Parlamento para acelerar reformas estrictas en la protección de propiedad intelectual vegetal.

Junio 26, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

El gobierno de Japón ha intensificado sus alertas fitosanitarias y comerciales tras los resultados de un preocupante relevamiento gubernamental. Un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón determinó que los plantines de cerca de 50 variedades agrícolas desarrolladas en el país están siendo vendidos en internet de forma transfronteriza y sin ninguna autorización.

La investigación, que recopiló datos entre julio y septiembre del año pasado, detectó que estas variedades de alto valor comercial se ofrecen activamente en los sitios web de empresas semilleras de China y Corea del Sur, utilizando nombres idénticos o sutiles variaciones idiomáticas para atraer compradores.

Las “joyas de la corona” bajo amenaza

El reporte oficial identificó un grupo de cultivos de alta gama que representan años de inversión pública y privada en mejoramiento genético, los cuales están siendo explotados comercialmente en el extranjero de forma irregular:

Cítrico “Beni Princess”: Considerado un auténtico “pura sangre” de los cítricos. Esta variedad requirió cerca de 20 años de investigación y desarrollo por parte de la Prefectura de Ehime. En las plataformas digitales chinas se comercializa bajo una traducción exacta en caracteres locales de su nombre original.

Considerado un auténtico “pura sangre” de los cítricos. Esta variedad requirió cerca de 20 años de investigación y desarrollo por parte de la Prefectura de Ehime. En las plataformas digitales chinas se comercializa bajo una traducción exacta en caracteres locales de su nombre original. Frutillas “Kotoka”: Una cotizada variedad frutícola de nicho desarrollada originalmente en la Prefectura de Nara.

Una cotizada variedad frutícola de nicho desarrollada originalmente en la Prefectura de Nara. Manzanas “Toki”: Reconocida variedad de manzana producida principalmente en la Prefectura de Aomori.

Reconocida variedad de manzana producida principalmente en la Prefectura de Aomori. Duraznos “Seiobo”: Variedad premium originaria de las prefecturas de Fukushima y Yamagata.

El informe ministerial advierte una preocupante vulnerabilidad en la cadena de custodia del material genético, apuntando a que parte de estos plantines pudieron haber sido filtrados y sacados del país e introducidos en los mercados internacionales antes incluso de que se completara su registro oficial de protección en Japón.

Ofensiva legal contra el contrabando genético

Este fenómeno de biopiratería y propiedad intelectual no es nuevo, pero va en franco ascenso. Un estudio similar realizado por las autoridades japonesas en el año 2020 ya había arrojado indicios de que 36 variedades locales habían sido sacadas del territorio nacional sin permisos. El incremento actual a 50 cultivos bajo sospecha demuestra que las fronteras comerciales digitales siguen siendo un punto crítico de fuga.

Ante la gravedad de los hallazgos, el gobierno japonés ha decidido tomar cartas en el asunto por la vía legislativa. Actualmente, las autoridades están impulsando con urgencia la aprobación de una versión revisada de la Ley de Protección de Variedades Vegetales en la presente sesión parlamentaria ordinaria, buscando establecer herramientas legales más severas que permitan frenar y sancionar de manera efectiva la salida no autorizada de material vegetal hacia el extranjero.

Fuente: kyodonews