Alerta en la agroexportación: Desplome de precios del arándano en China ante la explosión de la oferta local

Lo que antes era un símbolo de estatus y exclusividad, hoy se vende "por cubos" en las redes sociales chinas. Con un aumento del 39% en la producción de la provincia de Yunnan y el uso de tecnologías de punta, China está inundando su mercado interno, desafiando la hegemonía de los exportadores del Hemisferio Sur.

Abril 16, 2026

El mercado de frutas en China está viviendo una metamorfosis radical. El arándano, una baya que durante años fue un artículo de lujo, ha visto cómo sus precios caen a niveles históricos. Este fenómeno ha dado lugar al concepto viral “blueberry freedom” (libertad del arándano), término usado por los consumidores chinos para describir la posibilidad de comprar esta fruta en grandes cantidades sin afectar su presupuesto familiar.

El motor del cambio: Tecnología y superficie masiva

La dependencia china de las importaciones sudamericanas está disminuyendo rápidamente gracias a una explosión en su capacidad productiva:

Producción récord: Para 2025, la superficie de plantación alcanzó las 105.333 hect á reas , con una producción estimada de 810.000 toneladas métricas.

Para 2025, la superficie de plantación alcanzó las á , con una producción estimada de 810.000 toneladas métricas. El fenómeno de Yunnan: En esta provincia, motor de la industria, la producción en 2026 creció un 39% interanual . El uso de cultivo en sustrato e invernaderos ha permitido adelantar cosechas y saturar el mercado en periodos de baja oferta.

En esta provincia, motor de la industria, la producción en 2026 creció un . El uso de cultivo en sustrato e invernaderos ha permitido adelantar cosechas y saturar el mercado en periodos de baja oferta. Precios a la baja: En ciudades como Shenzhen, paquetes que costaban cerca de US$ 4.36 hoy se comercializan por US$ 2.89, mientras que en otras provincias los precios han caído casi a la mitad desde el Año Nuevo Chino.

De producto premium a consumo masivo

La transformación se refleja en la forma de venta. En los centros de producción como Chengjiang, la fruta ya no se presenta solo en cajas elegantes de 125 gramos, sino que se vende a través de streaming en vivo por volúmenes industriales.

Aunque la fruta premium (diámetros superiores a 18 mm) aún mantiene márgenes aceptables (entre 60 y 65 yuanes por kilo), la tendencia general es a la baja. Con la entrada de las cosechas del norte de China en los próximos meses, se espera que los precios se ajusten aún más, consolidando al arándano como un producto básico y cotidiano en la dieta china.



Fuente: Frutas de Chile