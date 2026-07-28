Alerta en la industria: Llaman a desconfiar de ‘megaofertas’ de paltas tras la venta masiva de fruta caída por temporales

Tras las intensas lluvias, fuertes vientos y heladas que afectaron a las zonas productoras del país, el gremio advirtió que parte de la fruta desprendida prematuramente está siendo comercializada de forma irregular, instando a los consumidores a verificar la procedencia y priorizar los canales formales de compra.

Julio 28, 2026

Las recientes emergencias meteorológicas registradas en las principales regiones productoras de paltas del país han dejado un rastro de complicaciones tanto para la estabilidad de los huertos como para el mercado interno. Los intensos sistemas frontales, acompañados de fuertes vientos y heladas, provocaron el desprendimiento y la caída anticipada de fruta en diversas plantaciones nacionales.

Este fenómeno ha generado pérdidas directas para los agricultores y, de manera paralela, la aparición de productos de calidad irregular en ciertos circuitos de comercialización. Según informó Paltas de Chile mediante una declaración pública, parte de la fruta que debió ser considerada merma debido a los estragos del temporal ha sido recogida por terceros para ser ofrecida comercialmente a los consumidores.

Los riesgos de la fruta caída: Problemas de maduración y calidad

La principal preocupación del gremio radica en que una proporción importante de estas paltas se desprendió del árbol antes de completar de manera adecuada su proceso fisiológico de desarrollo.

Aunque externamente estas unidades puedan parecer una oportunidad económica atractiva, al no haber alcanzado la madurez óptima presentan graves deficiencias:

Defectos de maduración: La fruta caída suele no madurar correctamente, traduciéndose en productos que se ponen negros, gomosos o desarrollan una textura indeseada.

La fruta caída suele no madurar correctamente, traduciéndose en productos que se ponen negros, gomosos o desarrollan una textura indeseada. Pérdida de atributos organolépticos: No logran desarrollar el sabor, la textura cremosa ni la calidad superior que caracterizan tradicionalmente a la palta Hass chilena.

Llamado a verificar el origen y desconfiar de precios anómalos

Ante este escenario, Paltas de Chile hizo un llamado formal a la ciudadanía para informarse rigurosamente sobre el origen y las condiciones de la fruta antes de adquirirla, advirtiendo especialmente sobre aquellos productos que se ofrecen a precios extremadamente bajos.

“Paltas de Chile llama a los consumidores a informarse sobre el origen y las condiciones de la fruta disponible en el mercado y desconfiar de ofertas con precios extremadamente bajos, ya que podría corresponder a fruta caída anticipadamente que no madurará en condiciones óptimas y, por tanto, no tendrá el sabor, textura y calidad que caracterizan a la palta Hass chilena”, indicó la organización.

El gremio aclaró que esta advertencia no apunta a las diferencias de precio normales que se observan entre ferias, mercados mayoristas, comercios establecidos y supermercados, sino de manera específica a ofertas anormalmente bajas y a frutas cuya trazabilidad, manejo o condición no puedan ser acreditadas de forma confiable.

Para orientar a los compradores, el gremio recordó que se pueden consultar los boletines oficiales de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), organismo que publica información diaria y semanal sobre precios mínimos, máximos, promedios ponderados y volúmenes ingresados en los principales mercados mayoristas del país.

Daños bajo evaluación y descartes de desabastecimiento

En paralelo a la alerta comercial, Paltas de Chile continúa monitoreando de cerca las consecuencias de los eventos meteorológicos en las plantaciones nacionales y en los volúmenes globales disponibles para la temporada.

Si bien la organización reconoció la existencia de indicios claros de pérdida de fruta, las estimaciones preliminares apuntan a que estos eventos no deberían alterar de manera relevante la producción nacional ni mermar la disponibilidad habitual de palta en el mercado interno.

Todavía es necesario catastrar con precisión la magnitud de los daños en cada zona específica, evaluando variables como la ubicación del huerto, la intensidad de los vientos, las mínimas térmicas registradas y el estado de madurez que tenía la fruta al momento del temporal.

LLAMADO CENTRAL

Mientras el sector productivo avanza en la recolección de datos técnicos para precisar el impacto final de la emergencia, el llamado central se mantiene firme: privilegiar los canales formales de comercialización, revisar exhaustivamente la condición y trazabilidad de las paltas, y evitar que una oferta superficialmente conveniente termine convirtiéndose en una decepción para el consumidor.