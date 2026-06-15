Alerta logística: Unión Portuaria de Chile convoca a paro nacional para este jueves por incumplimientos del Gobierno

La agrupación gremial acusa al Gobierno de no respetar los acuerdos previos en materias laborales y previsionales, encendiendo las alarmas en el sector exportador e importador del país.

Junio 15, 2026

Un nuevo escenario de tensión amenaza la continuidad operativa del comercio exterior chileno. La Unión Portuaria de Chile, una de las principales organizaciones sindicales del sector, anunció de manera oficial una convocatoria a paralización nacional de actividades para este jueves 18 de junio de 2026. La medida responde a lo que los trabajadores califican como un “nulo avance” e incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno en las mesas de trabajo entabladas con los ministerios sectoriales.

A través de un manifiesto público emitido por la Coordinación de la Unión Portuaria de Chile, bajo la consigna “la paciencia se agotó”, la agrupación comunicó el quiebre de las conversaciones. El llamado a paro afectará el flujo regular de carga en los terminales marítimos más importantes del territorio nacional, poniendo en alerta a la cadena logística y agroindustrial.

Los motivos detrás del quiebre con el Gobierno

El origen de la movilización radica en las demandas que el sector portuario arrastra desde hace meses y que, según los dirigentes, el Gobierno de Chile no ha sabido resolver de forma oportuna. Los trabajadores acusan retrasos y la falta de implementación de medidas definitivas en áreas críticas como:

Modernización de la Ley de Puertos: Reformas estructurales que regulen la actividad y aseguren mejores estándares laborales.

Reformas estructurales que regulen la actividad y aseguren mejores estándares laborales. Seguridad y salud en el trabajo: Protocolos más estrictos frente a las tasas de accidentabilidad en las faenas.

Protocolos más estrictos frente a las tasas de accidentabilidad en las faenas. Beneficios previsionales y de jubilación: Soluciones específicas para paliar el fuerte desgaste físico asociado a la labor portuaria (trabajo pesado).

Alerta en el sector agroexportador y logístico

Aunque la paralización tiene un carácter inicial de advertencia, su impacto inmediato genera preocupación en los sectores productivos que dependen de la conectividad marítima de contraestación para cumplir con sus contratos en el exterior. Las asociaciones logísticas y agrícolas observan el panorama con cautela, esperando que se abran vías rápidas de diálogo para evitar bloqueos prolongados que encarezcan o estropeen el flujo de mercancías en las terminales.

Desde las distintas zonales de la Unión Portuaria recalcaron que la decisión de paralizar las grúas y los muelles es una respuesta directa a la burocracia estatal. “No podemos seguir tolerando promesas vacías mientras las condiciones en las terminales siguen deteriorándose”, señalaron en su comunicado oficial.

A pocas horas de que se concrete la medida de fuerza, el foco está puesto en las gestiones contrarreloj que puedan realizar el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Transportes para desactivar un paro que paralizaría los principales pulmones económicos de Chile.

Noticia en desarrollo…

Fuente: CONFEDERACIÓN UNIÓN PORTUARIA DE CHILE y Biobío