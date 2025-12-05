Antonio Walker: “Vemos una menor producción de cerezas de la que habíamos estimado”

Aunque la temporada registraría menos cajas exportadas, la industria celebra mejores calibres, mayor firmeza y una estrategia comercial más diversa.

Llegando al final de la cosecha de las variedades tempranas de cerezas chilenas, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, se refirió a la incertidumbre que persiste respecto del volumen total que el país exportará durante la temporada 2025-26.

Aunque señaló que resulta muy difícil realizar un pronóstico preciso, afirmó que, según lo observado hasta ahora, estiman que el país exportará alrededor de 105 millones de cajas, cifra por debajo de los 131 millones que se habían proyectado inicialmente.

“Un fruto pesa entre 11 y 12 gramos; un árbol de cereza tiene entre 1.200 y 1.300 frutos por árbol; por lo tanto, es muy difícil hacer una estimación certera. Pero ya vemos que tenemos algunos eventos climáticos, y que después de una floración muy abundante durante la temporada anterior, viene una floración más moderada, que es lo que tuvimos este año”, explicó Walker en un video difundido por la SNA.

Mejor calidad y mejor condición

Pese a la reducción esperada en los volúmenes, Walker destacó y valoró el trabajo de ajuste de carga realizado por los productores, un esfuerzo que, según dijo, va en línea con el objetivo de obtener cerezas de mayor calidad y mejor condición.

“Tenemos un gran producto, de mucho mejor calibre y mucha más firmeza que el de la temporada anterior”, afirmó el presidente de la SNA.

Por lo mismo, aseguró que la fruta que Chile ofrece este año es superior a la del ciclo anterior.

Diversificación de mercados

Otro factor que lleva a Walker a mirar con optimismo la temporada es la creciente diversificación de los mercados de destino que están desarrollando distintas exportadoras.

“Vemos muchas exportadoras que están enviando el 30-35% de su fruta a otros mercados, además de China. Estamos sembrando en América Latina, Estados Unidos, Europa y el Sudeste Asiático, y eso también es una muy buena noticia”, concluyó.