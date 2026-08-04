Apicultores de Elqui en alerta tras el sistema frontal: Pérdida de colmenas amenaza la polinización y los rendimientos frutícolas de la región

La Mesa Apícola provincial reporta más de 220 colmenas destruidas y exige la liberación inmediata de recursos para alimentación suplementaria. Desde el sector advierten que la mortandad de abejas comprometerá la polinización primaveral, poniendo en riesgo el calibre y los volúmenes de la fruta de exportación.

Agosto 4, 2026

El paso del reciente sistema frontal por la Región de Coquimbo dejó un saldo crítico para la apicultura en la Provincia de Elqui. Según el catastro oficial elaborado por la Mesa Apícola de Elqui y entregado a las autoridades del sector, más de 20 productores sufrieron severas pérdidas tras el temporal, contabilizándose preliminarmente la destrucción o pérdida de alrededor de 220 colmenas a causa de inundaciones, anegamientos de predios y fuertes vientos.

Las pérdidas abarcan desde estructuras volcadas y material biológico arrasado por la crecida de agua, hasta una alta mortandad por lluvias e hipotermia. Frente a este panorama, la dirigente del gremio, Carolina Castro, confirmó que se solicitó la intervención urgente de la Seremi de Agricultura e INDAP para acelerar los apoyos de emergencia.

Emergencia nutricional y trabas sanitarias en los apiarios

La prioridad inmediata para los apicultores es evitar el colapso de las colmenas sobrevivientes. Debido a las lluvias y la época estacional, los campos carecen de floración natural, por lo que las abejas dependen en un 100% de la nutrición artificial que puedan proveerles los productores.

Alimentación especializada: El gremio enfatiza que los municipios de La Serena y Coquimbo ya aprobaron fondos de ayuda, pero los recursos aún no llegan al terreno. Asimismo, aclararon que la emergencia requiere suplementos nutricionales específicos —proteínas, aminoácidos y fructosa— y no azúcar convencional.

El gremio enfatiza que los municipios de La Serena y Coquimbo ya aprobaron fondos de ayuda, pero los recursos aún no llegan al terreno. Asimismo, aclararon que la emergencia requiere suplementos nutricionales específicos —proteínas, aminoácidos y fructosa— y no azúcar convencional. Reposición de material: Se solicitó apoyo para la entrega de núcleos de abejas y equipamiento apícola para reconstruir los apiarios destruidos de cara a la primavera.

Se solicitó apoyo para la entrega de núcleos de abejas y equipamiento apícola para reconstruir los apiarios destruidos de cara a la primavera. Traba sanitaria con el SAG: Los productores alertaron sobre demoras en la tramitación de la importación del acaricida Aluen CAP desde Argentina, insumo clave para el control de la varroosis y la sanidad del apiario, por lo que hicieron un llamado urgente al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para agilizar su ingreso.

Los daños se concentran en diversos sectores rurales de La Serena (El Cajón de Romero, Las Rojas, San Ramón, El Hinojal, El Badén, Caleta San Pedro, Pampa Baja y Bartolomé Blanche), Coquimbo (Tongoycillo, Tambillo, Pan de Azúcar y Barrancas) y Vicuña (El Potrerillo).

Efecto dominó en el agro: Amenaza directa a la fruta de exportación

Más allá de la crisis que enfrenta el rubro apícola, la mayor preocupación para el ecosistema productivo de la Región de Coquimbo radica en el impacto transversal que esto tendrá sobre la agricultura regional y la fruticultura de exportación.

Las abejas constituyen el principal agente polinizador de los huertos frutícolas de la zona (como carozos, paltos y cítricos). Desde la Mesa Apícola explicaron que si los apiarios no logran recuperarse ni nutrirse adecuadamente antes del inicio de la floración primaveral, la disponibilidad de vectores de polinización caerá drásticamente.

Esta deficiencia en el proceso de cuaja se traducirá de manera directa en:

Menor amarre de frutos: Disminución en la cantidad de frutos por árbol en los huertos comerciales. Caída en el calibre: Una polinización deficiente o incompleta afecta directamente la formación de la semilla y el desarrollo del tamaño de la fruta. Pérdida de condición exportable: Al reducirse el volumen y el calibre adecuado, una menor proporción de la cosecha cumplirá con los estándares internacionales exigidos por los mercados de destino.

Ante este escenario, la Mesa Apícola reiteró su llamado al Ministerio de Agricultura, INDAP y los municipios para liberar los fondos de emergencia sin dilaciones burocráticas, entendiendo que resguardar la salud de las colmenas hoy es indispensable para proteger el rendimiento de la cadena frutícola en la próxima temporada.

Fuente: Mi Radio