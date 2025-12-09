Arándanos chilenos: Corea concentra 48% de los envíos y EE.UU. reduce participación

El Comité de Arándanos de Chile anunció un ajuste en su proyección semanal para la temporada 2025/26, luego de que el desarrollo fenológico del cultivo se adelantara debido a las altas temperaturas y al rápido incremento de los grados día registrados en diversas zonas productivas. Pese a esta modificación en el calendario, la estimación de volumen total se mantiene en 91.477 toneladas, según detalla el informe semanal elaborado por iQonsulting.

Hasta la semana 47 —correspondiente al periodo del 17 al 23 de noviembre—, el país ha enviado 1.367 toneladas de arándanos frescos. Asia continúa liderando como principal destino, absorbiendo el 35% de estos embarques. Con ello, el acumulado de la temporada asciende a 3.403 toneladas, una cifra 34% superior a la registrada a la misma fecha del ciclo anterior y que representa apenas el 3,7% del volumen proyectado para toda la campaña.

El mayor cambio se observa en la distribución de los mercados. Corea del Sur se posiciona con fuerza como el destino más relevante, sumando 1.632 toneladas en la semana 47, equivalentes al 48% de los envíos, y registrando un crecimiento del 39% respecto al año pasado. Por su parte, Estados Unidos —históricamente el principal comprador— muestra un retroceso: pasa de 756 a 653 toneladas, una baja interanual de 14% que deja su participación en 19%.

Europa continental también gana espacio. Holanda registra un salto significativo, pasando de 209 a 558 toneladas (+167%), lo que ya le permite concentrar el 16% de las exportaciones de arándanos frescos chilenos. El mercado inglés también amplía su demanda, aumentando 40% y alcanzando un 7% de participación, mientras que Taiwán incrementa sus compras en 75%, totalizando 113 toneladas.

Este cambio en el mapa comercial obliga a productores y exportadores a ajustar sus estrategias, afinando los calendarios de cosecha y los parámetros de calidad para satisfacer las exigencias de distribuidores e importadores, especialmente en los mercados más lejanos. Asimismo, la logística toma un rol crítico: a medida que crece la proporción de fruta destinada a destinos distantes, aumentan los requerimientos de firmeza, vida de poscosecha y uniformidad de calibre.

De forma paralela, el informe destaca el dinamismo del segmento de arándanos congelados. Al cierre de octubre de 2025, los envíos alcanzan 65.174 toneladas, un alza de 44% frente a las 45.225 toneladas acumuladas a igual mes del año anterior, consolidando al negocio del frozen como un pilar cada vez más relevante dentro de la industria.