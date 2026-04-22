Arándanos “Made in Argentina”: FAUBA y Early Crop desarrollan cuatro variedades de exportación con genética de élite

A través de una alianza estratégica entre la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) y la empresa Early Crop, Argentina consolida su posición en el mercado global del arándano. El programa ha dado vida a cuatro cultivares diseñados para maximizar el calibre, el sabor y la vida postcosecha, despertando ya el interés de potencias como China, Estados Unidos y España.

Abril 22, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

El mercado internacional del arándano no solo demanda volumen, sino una precisión genética capaz de resistir largos traslados y satisfacer paladares exigentes. Bajo esta premisa, el programa de mejoramiento genético de la FAUBA y Early Crop ha logrado inscribir su cuarta variedad, Moya, que se suma a la familia compuesta por Naike, Tafí y Slender. Estas genéticas han sido seleccionadas entre más de 30.000 plantas para responder a los tres pilares de la exportación moderna: precocidad, durabilidad y sostenibilidad.

Las nuevas genéticas tienen producción extra-temprana, es decir, se pueden cosechar en el mes de julio.

Créditos: SLT

Innovación varietal para mercados de alto valor

De acuerdo con el informe de la FAUBA, estas nuevas variedades comparten atributos críticos que las vuelven altamente competitivas:

Producción Extra Temprana: Permiten cosechar en meses como julio, capturando ventanas comerciales con los precios más altos del año.

Permiten cosechar en meses como julio, capturando ventanas comerciales con los precios más altos del año. Resistencia Natural: Cultivares como Tafí y Slender fueron premiados por su resistencia a plagas y enfermedades, una característica esencial para el manejo orgánico, que representa el 80% de la exportación argentina.

Cultivares como Tafí y Slender fueron premiados por su resistencia a plagas y enfermedades, una característica esencial para el manejo orgánico, que representa el 80% de la exportación argentina. Calidad Organoléptica: Mientras que Naike destaca por su textura y sabor superior, la nueva variedad Moya sorprende con un calibre de 18 mm y rendimientos que alcanzan los 6 kg/ha.

Ciencia argentina para el mundo

El éxito de este desarrollo ha trascendido las fronteras locales. Actualmente, países como China, Italia, España y Estados Unidos ya realizan ensayos o consultas técnicas para adaptar estas genéticas a sus propios suelos. Gustavo Schrauf, docente de Genética en la FAUBA, destaca que el enfoque en la vida postcosecha es vital, considerando que Argentina exporta cerca del 90% de su producción a destinos transoceánicos.

En Italia y España ya están realizando ensayos con las genéticas argentinas.

Créditos: SLT

La sinergia público-privada no solo ha permitido superar barreras económicas, sino que abre la puerta a proyectos de edición génica con socios internacionales como China. El objetivo futuro es ambicioso: lograr frutos aún más grandes y con mayor valor nutritivo, consolidando a la ciencia agrícola argentina como un proveedor clave de innovación para la fruticultura global.

Fuente: SLT