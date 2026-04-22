Arándanos “Made in Argentina”: FAUBA y Early Crop desarrollan cuatro variedades de exportación con genética de élite
Publicado por Zaida Ibáñez
El mercado internacional del arándano no solo demanda volumen, sino una precisión genética capaz de resistir largos traslados y satisfacer paladares exigentes. Bajo esta premisa, el programa de mejoramiento genético de la FAUBA y Early Crop ha logrado inscribir su cuarta variedad, Moya, que se suma a la familia compuesta por Naike, Tafí y Slender. Estas genéticas han sido seleccionadas entre más de 30.000 plantas para responder a los tres pilares de la exportación moderna: precocidad, durabilidad y sostenibilidad.
Innovación varietal para mercados de alto valor
De acuerdo con el informe de la FAUBA, estas nuevas variedades comparten atributos críticos que las vuelven altamente competitivas:
- Producción Extra Temprana: Permiten cosechar en meses como julio, capturando ventanas comerciales con los precios más altos del año.
- Resistencia Natural: Cultivares como Tafí y Slender fueron premiados por su resistencia a plagas y enfermedades, una característica esencial para el manejo orgánico, que representa el 80% de la exportación argentina.
- Calidad Organoléptica: Mientras que Naike destaca por su textura y sabor superior, la nueva variedad Moya sorprende con un calibre de 18 mm y rendimientos que alcanzan los 6 kg/ha.
Ciencia argentina para el mundo
El éxito de este desarrollo ha trascendido las fronteras locales. Actualmente, países como China, Italia, España y Estados Unidos ya realizan ensayos o consultas técnicas para adaptar estas genéticas a sus propios suelos. Gustavo Schrauf, docente de Genética en la FAUBA, destaca que el enfoque en la vida postcosecha es vital, considerando que Argentina exporta cerca del 90% de su producción a destinos transoceánicos.
La sinergia público-privada no solo ha permitido superar barreras económicas, sino que abre la puerta a proyectos de edición génica con socios internacionales como China. El objetivo futuro es ambicioso: lograr frutos aún más grandes y con mayor valor nutritivo, consolidando a la ciencia agrícola argentina como un proveedor clave de innovación para la fruticultura global.
Fuente: SLT