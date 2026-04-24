Arándanos rosados se vuelven virales en China y alcanzan precios de hasta 800 yuanes por kilo

Mientras los arándanos tradicionales registran una fuerte caída en sus precios, nuevas variedades de color rosado captan la atención del mercado chino, aunque su producción sigue siendo limitada y de nicho.

Abril 24, 2026

En las últimas semanas, el mercado chino de arándanos ha mostrado un marcado contraste: mientras los precios de las variedades convencionales han caído de forma significativa, los llamados arándanos rosados han ganado protagonismo en redes sociales y entre los consumidores, impulsados por su apariencia llamativa, casi “de fantasía”.

Pese a la percepción de novedad, estas variedades no son recientes. Su introducción en China se remonta a más de una década, aunque su desarrollo comercial ha sido acotado. Actualmente existen varias variedades disponibles, pero su cultivo sigue en fase experimental o de pequeña escala, con diferencias relevantes en el manejo, la productividad y los precios respecto de los arándanos tradicionales.

Variedades disponibles y características

Los arándanos rosados no son producto de modificación genética ni de procesos artificiales de coloración, sino que han sido desarrollados mediante hibridación natural.

Entre las principales variedades presentes en China destacan:

Pink Lemonade: desarrollada en 2006 por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, es la variedad más difundida. Se trata de un arándano tipo southern highbush, apto tanto para consumo como uso ornamental. Sus frutos presentan un tono rosado con matices púrpura y un sabor equilibrado entre dulzor y acidez.

Pink Popcorn: introducida en 2015 en el mercado estadounidense, corresponde a una variedad northern highbush, con frutos de color rosado claro, alta dulzura, baja acidez y buena tolerancia al frío, lo que la hace apta para zonas más septentrionales.

Pink Cosmo: una variedad más reciente de origen norteamericano, destacada por su aroma floral y sabor fresco. Actualmente se encuentra en fase de ensayo en centros de investigación en China.

Fendai (粉黛): desarrollada localmente en China, presenta frutos de color rosado-púrpura, buen calibre y rendimientos superiores en comparación con otras variedades rosadas, lo que la posiciona como una alternativa con mayor potencial productivo.

Producción aún limitada y en etapa experimental

En términos productivos, los arándanos rosados todavía no han alcanzado una escala comercial relevante en China. La mayoría de las variedades se encuentran en fase de ensayo o en superficies reducidas.

Por ejemplo, Pink Lemonade presenta exigencias agronómicas estrictas, requiriendo suelos ácidos (pH entre 4,5 y 5,2), buena aireación y alto contenido de materia orgánica, además de mostrar una limitada adaptabilidad ambiental.

Otras variedades también se encuentran en etapas iniciales:

Pink Popcorn se prueba en regiones del norte como Liaoning y Shandong.

se prueba en regiones del norte como Liaoning y Shandong. Fendai está en evaluación en zonas del sur como Honghe y Kunming, en la provincia de Yunnan.

está en evaluación en zonas del sur como Honghe y Kunming, en la provincia de Yunnan. Pink Cosmo, en tanto, aún no ha ingresado a producción comercial.

Altos precios impulsados por escasez

Una de las mayores diferencias con los arándanos convencionales se observa en los precios.

Actualmente, los arándanos tradicionales se comercializan en China entre 40 y 120 yuanes por kilo. En contraste, los arándanos rosados frescos pueden alcanzar valores de hasta 800 yuanes por kilo, es decir, más de seis veces superiores.

Esta brecha responde principalmente a volúmenes de producción extremadamente bajos, a la alta fragilidad del fruto, con piel delicada, y a la corta vida postcosecha, de solo 3 a 5 días. Además, su comercialización es limitada, con escasa presencia en plataformas de e-commerce y ventas puntuales a través de redes sociales.

Diferencias con el arándano tradicional

Las diferencias entre ambos tipos de arándanos se concentran en tres aspectos clave:

1. Apariencia:

Los arándanos tradicionales presentan el característico color azul-púrpura, mientras que las variedades rosadas destacan por su tonalidad rosada o rosado intenso, lo que incrementa su atractivo visual.

2. Valor nutricional:

A pesar de lo que circula en redes, no es cierto que los arándanos rosados contengan mayores niveles de antocianinas. De hecho, algunas variedades presentan niveles inferiores, por lo que las diferencias nutricionales son marginales.

3. Producción:

Los arándanos rosados requieren condiciones más exigentes de suelo y clima, son más difíciles de manejar y tienen menores rendimientos. En contraste, el arándano convencional cuenta con sistemas productivos consolidados, mayor escala y estabilidad.

Un producto de nicho con proyección limitada

De acuerdo con actores de la industria, es poco probable que los arándanos rosados se conviertan en una categoría masiva en el mercado de fruta fresca.

Al igual que ocurre con productos como las frutillas blancas, su atractivo radica principalmente en la novedad y diferenciación, más que en una demanda sostenida de gran escala.

En el corto plazo, no se espera una expansión significativa de su superficie ni una caída relevante de sus precios. Sin embargo, a más largo plazo, el desarrollo de variedades locales como Fendai podría abrir nuevas oportunidades, especialmente si se logra mejorar su adaptabilidad y productividad.