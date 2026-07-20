Argentina: Abren inscripción en el SMR para la exportación de uva fresca de Cuyo a Brasil y mercado interno

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recordó a los productores de Mendoza y San Juan que los plazos de registro para certificar los envíos finalizan entre agosto y octubre de 2026. El cumplimiento de este protocolo es indispensable para acceder al mercado brasileño bajo exigencias fitosanitarias.

Julio 20, 2026

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa ) de Argentina convocó de forma oficial a los productores de vid de la región de Cuyo a inscribirse en el Sistema de Medidas Integradas (SMR). Este registro técnico es un requisito obligatorio y fundamental para todos aquellos establecimientos que planifiquen exportar uva fresca hacia Brasil, un mercado estratégico de alta exigencia fitosanitaria, así como para la comercialización en el mercado interno argentino hacia provincias con restricciones cuarentenarias.

El programa forma parte de las acciones fitosanitarias coordinadas por la Dirección Nacional de Protección Vegetal de Argentina. Su objetivo central es garantizar la sanidad de los cargamentos y certificar que la fruta cumple con los exigentes requisitos internacionales de mitigación de riesgo contra la plaga Lobesia botrana (polilla de la vid).

Calendario de inscripción y fechas límite para la campaña 2026

Para asegurar la correcta planificación de las auditorías técnicas requeridas para la exportación al mercado brasileño, el Senasa estableció un cronograma de cierres de inscripción escalonado según la provincia y la variedad de uva:

Mendoza (Todas las variedades): El plazo máximo para completar el registro formal vence a mediados de agosto de 2026.

El plazo máximo para completar el registro formal vence a mediados de agosto de 2026. San Juan (Variedades tempranas): La fecha límite para las variedades de cosecha temprana expira a fines de agosto de 2026.

La fecha límite para las variedades de cosecha temprana expira a fines de agosto de 2026. San Juan (Variedades medianas y tardías): El periodo de inscripción en la plataforma permanecerá abierto hasta la primera semana de octubre de 2026.

Las autoridades sanitarias recordaron que aquellos viñedos que no completen su inscripción dentro de las fechas fijadas no podrán despachar cargamentos de fruta fresca bajo esta modalidad regulada durante la presente temporada de cosecha.

Requisitos y gestión digital para exportadores

Para calificar dentro del SMR y quedar habilitados para enviar fruta a Brasil, los productores de la región cuyana deben cumplir de forma estricta con las auditorías de campo correspondientes, mantener actualizado su estatus en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) y presentar las declaraciones técnicas requeridas.

El trámite de inscripción se realiza de manera digital ingresando con clave fiscal a la plataforma de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina, seleccionando el sistema de gestión del Senasa. Para soporte técnico o consultas sobre los protocolos específicos de exportación, los interesados pueden contactarse con los centros regionales y oficinas locales habilitadas en los diferentes departamentos de Mendoza y San Juan.

Este ordenamiento normativo busca consolidar la seguridad fitosanitaria de las exportaciones argentinas, agilizar los controles en los pasos fronterizos con Brasil y asegurar la competitividad de la uva de mesa de Cuyo en las cadenas de suministro internacionales.

Más información aquí