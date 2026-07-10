Argentina: Biofábrica Misiones abre reservas de rizomas semilla de jengibre libres de fusariosis para la campaña 2026

Biofábrica Misiones S.A. inició el proceso de solicitudes desde su Centro de Producción en San Vicente. El material destaca por su sanidad controlada, inoculación biológica y su viabilidad para un innovador modelo de consorcio agroecológico con pino y maracuyá.Biofábrica Misiones S.A. inició el proceso de solicitudes desde su Centro de Producción en San Vicente. El material destaca por su sanidad controlada, inoculación biológica y su viabilidad para un innovador modelo de consorcio agroecológico con pino y maracuyá.

Julio 10, 2026

La producción hortícola con alto valor agregado sigue ganando terreno en la provincia de Misiones. La empresa biotecnológica estatal Biofábrica Misiones S.A. anunció la apertura —durante el mes de julio— del periodo de reservas de rizomas semilla de jengibre destinados a la campaña productiva del año 2026.

El material vegetal se gestiona desde el Centro de Producción y Validación de Tecnologías Hortícolas de San Vicente, previendo un calendario de entregas programadas para el mes de agosto, periodo que coincide con la ventana recomendada para el inicio del cultivo en la región.

Sanidad certificada y protección biológica incorporada

Uno de los principales atributos de esta oferta tecnológica radica en el manejo sanitario del material genético. Los rizomas son producidos bajo estrictas condiciones controladas, garantizando que estén completamente libres de fusariosis (una de las enfermedades fúngicas más limitantes para el cultivo). Además, las semillas se entregan inoculadas con el hongo benéfico Trichoderma asperellum, el cual actúa como una barrera preventiva y protectora adicional contra patógenos del suelo.

De acuerdo con el Documento Técnico sobre Jengibre, elaborado por la Subsecretaría de Desarrollo y Producción Vegetal del Ministerio del Agro y la Producción local, estas especificaciones biológicas son factores determinantes para asegurar una óptima emergencia en campo, mayor vigor de la planta, sanidad y, en consecuencia, elevados rendimientos finales en la cosecha.

Al respecto, Federico Miravet, presidente de Biofábrica Misiones, señaló:

“En Biofábrica trabajamos para acercar soluciones concretas a las chacras. La producción de rizomas semilla de jengibre es un claro ejemplo de cómo generar nuevas oportunidades económicas para Misiones, promoviendo cultivos con alto potencial de crecimiento y mayor valor agregado”.

Consorcios agroecológicos: Innovación para optimizar costos

Más allá del suministro de material biológico, la estrategia de la firma apunta a la transformación de los sistemas productivos tradicionales. Luciana Imbrogno, gerenta general de Biofábrica Misiones, destacó que el objetivo es “ofrecer no solamente material de calidad, sino también nuevas técnicas y herramientas para profundizar su implementación en las chacras”.

En esa línea, la ejecutiva describió un innovador modelo de consorcio de cultivos que integra de forma simultánea jengibre, cúrcuma, maracuyá y pino. Este diseño agroecológico permite un aprovechamiento eficiente de los recursos y del espacio:

Sombra natural: Las plantaciones de pino y maracuyá proveen la cobertura de sombra necesaria para el desarrollo del jengibre y la cúrcuma, disminuyendo la inversión requerida en infraestructuras de media sombra artificial.

Las plantaciones de pino y maracuyá proveen la cobertura de sombra necesaria para el desarrollo del jengibre y la cúrcuma, disminuyendo la inversión requerida en infraestructuras de media sombra artificial. Soporte estructural: El árbol de pino cumple una doble función al servir como tutor o soporte natural para la instalación de las espalderas del maracuyá.

El árbol de pino cumple una doble función al servir como tutor o soporte natural para la instalación de las espalderas del maracuyá. Reducción de costos: El esquema disminuye los costos fijos de instalación y abre oportunidades de diversificación comercial para aquellos agricultores que ya poseen áreas forestadas o montes aptos. Para transferir estos conocimientos, el Centro de San Vicente concretó recientemente una capacitación técnica dirigida a productores sobre el diseño e instalación de estos sistemas integrados.

Múltiples opciones de comercialización

El jengibre demuestra una excelente adaptación a las condiciones del suelo y clima de la provincia de Misiones. Según el informe técnico del Ministerio del Agro, el cultivo cuenta con una gran versatilidad comercial que dinamiza la economía interna, permitiendo tanto la comercialización directa en fresco como su procesamiento agroindustrial para la elaboración de infusiones, especias, productos deshidratados, bebidas, dulces y aceites esenciales de alto valor en el mercado.

Fuente: economis.com