Argentina: Exportaciones de manzana se desploman un 30% y marcan su nivel más bajo en una década

Durante el primer trimestre de 2026, los envíos al exterior apenas superaron las 12.900 toneladas, un volumen que representa la mitad de lo exportado hace apenas seis años.

Abril 9, 2026

Las exportaciones de manzanas argentinas atraviesan un punto de inflexión crítico. Según las últimas cifras difundidas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), los envíos al exterior durante el primer trimestre de 2026 apenas superaron las 12.900 toneladas. Este volumen no solo representa una caída interanual del 30%, sino que marca el registro más bajo para este periodo en los últimos diez años.

Al comparar con el promedio de las últimas cinco campañas (2021-2025), la disminución se sitúa en un 18%. Sin embargo, el contraste más severo se da frente al pico de 2020, cuando se despacharon más de 24.800 toneladas, prácticamente el doble de lo registrado en la campaña actual.

Los tres pilares de una cosecha golpeada

La caída en la oferta exportable responde a una disminución del 40% en la producción del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Tres factores técnicos confluyeron en este escenario:

Clima adverso: Heladas tardías en primavera afectaron severamente la floración, seguidas por eventos de granizo que dañaron la fruta en desarrollo.

Heladas tardías en primavera afectaron severamente la floración, seguidas por eventos de granizo que dañaron la fruta en desarrollo. El fenómeno del “Añerismo”: Tras una temporada previa de alta carga, los árboles entraron en una fase fisiológica de “descarga”, agotando sus reservas de nutrientes y reduciendo el cuajado.

Tras una temporada previa de alta carga, los árboles entraron en una fase fisiológica de “descarga”, agotando sus reservas de nutrientes y reduciendo el cuajado. Impacto varietal: Las manzanas rojas fueron las principales víctimas de este ciclo, limitando el stock disponible para mercados de ultramar.

El mercado interno como refugio de rentabilidad

A diferencia de otros años, el productor argentino ha encontrado un incentivo mayor en las góndolas locales. Los precios de la manzana en el mercado doméstico se mantienen elevados tanto en moneda local como en dólares, lo que genera:

Ventajas financieras: Pagos más rápidos y menor exposición al riesgo cambiario. Eficiencia de costos: Se eliminan las complejidades y los altos costos del transporte internacional. Redireccionamiento: Gran parte del volumen que históricamente se destinaba a la exportación está siendo absorbido por el consumo interno.

Brasil y la regionalización de los destinos

El mapa de exportación muestra una dependencia creciente de los mercados vecinos, en detrimento de destinos tradicionales como Rusia, que ha desaparecido del radar estratégico.

Brasil (Líder): Concentra el 37% del total exportado con 4.700 toneladas.

Concentra el 37% del total exportado con 4.700 toneladas. Paraguay y Bolivia: Siguen en relevancia con 3.100 t y 1.800 t respectivamente.

Perspectivas 2026: ¿Un cambio estructural?

La industria cierra el trimestre con una incertidumbre latente. De más de 24.800 toneladas en 2020 a apenas 12.900 en 2026, la tendencia sugiere que la oferta seguirá siendo limitada en los próximos meses. Para el sector frutícola argentino, el desafío no es solo climático, sino de competitividad: la transición hacia un modelo orientado al mercado interno plantea interrogantes sobre el posicionamiento de la manzana patagónica en el mercado global a largo plazo



Fuente: MásProducción