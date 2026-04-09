Argentina: Exportaciones por San Antonio Este crecen 13% impulsadas por la pera y el mercado ruso

El puerto rionegrino registró un total de 65.600 toneladas despachadas entre enero y marzo de 2026. Si bien el repunte marca un quiebre tras años de caídas consecutivas, el volumen aún representa solo una fracción de sus niveles históricos, reflejando los desafíos estructurales de la fruticultura en el Alto Valle.

Abril 9, 2026

El inicio de la temporada 2026 en el Puerto San Antonio Este (SAE) arroja números alentadores pero cautos. Según el último informe de la Terminal Portuaria Patagonia Norte (TPPN), las exportaciones frutícolas crecieron un 13% interanual, alcanzando las 65.600 toneladas. Este incremento rompe una tendencia de retroceso, aunque el sector advierte que el volumen actual equivale a apenas el 18% de lo que se exportaba hace dos décadas.

La pera: El motor absoluto del terminal

La especialización del puerto es hoy más marcada que nunca. La pera no solo sostiene el crecimiento del trimestre, sino que prácticamente monopoliza los envíos:

Dominio de la Pera: Representa el 88% de los embarques totales desde SAE, con un crecimiento interanual del 11% .

Representa el 88% de los embarques totales desde SAE, con un crecimiento interanual del . Retroceso de la Manzana: En contraste, la manzana cayó un 9%, con una participación marginal de apenas el 4%, afectada por mermas productivas en Río Negro y Neuquén.

En contraste, la manzana cayó un 9%, con una participación marginal de apenas el 4%, afectada por mermas productivas en Río Negro y Neuquén. Diversificación: Destaca el salto del 70% en las exportaciones de langostinos (1.160 toneladas), sugiriendo una incipiente apertura de la matriz exportadora del puerto más allá de la fruta.

Rusia se consolida como el socio estratégico

El mapa de destinos muestra cambios relevantes en la demanda internacional:

Rusia (Líder): Absorbió el 43% del total exportado, con un crecimiento del 20% (más de 28.300 toneladas). Italia: Se posicionó como segundo destino con un alza del 13% (10.400 toneladas). Holanda: Fue la gran sorpresa con un crecimiento explosivo del 75%, duplicando sus compras frente al año pasado. EE.UU. (En caída): A pesar de estar en el podio, sufrió una baja del 20% en sus recepciones desde este terminal.

Desafíos de fondo y proyecciones

A pesar del optimismo por el repunte, la industria mantiene una mirada realista. Las 65.600 toneladas actuales están un 15% por debajo del promedio de los últimos cinco años.

Fuentes de la terminal señalan que las mermas registradas en la cosecha actual podrían comenzar a impactar en los volúmenes a partir del segundo trimestre. El desafío para la fruticultura patagónica sigue siendo recuperar la competitividad perdida y resolver los problemas productivos que impiden que San Antonio Este vuelva a sus niveles de gloria histórica.



Fuente: MásProducción