Argentina exportó 770.000 toneladas de fruta en 2025: Pera y Limón consolidan el 70% de los envíos

El sector frutícola nacional generó ingresos por USD 604 millones, marcando un crecimiento del 13% en valor respecto al año anterior. A pesar de la recuperación de mercados en Europa y el avance en Latinoamérica, los altos "costos argentinos" y la falta de infraestructura mantienen el potencial de las economías regionales bajo presión.

Marzo 10, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

El balance de las exportaciones frutícolas argentinas al cierre de 2025 arroja una lectura de recuperación moderada y concentración estratégica. Con un volumen total de 770.000 toneladas (+7% vs 2024), el complejo frutícola logró superar el promedio de los últimos tres años, aunque todavía se sitúa por debajo de sus máximos históricos.

El dato clave del informe reside en la hegemonía de la pera y el limón, que en conjunto aportan el 70% de las exportaciones de fruta fresca, apalancados en ventajas competitivas de escala y calidad que otras especies aún no logran replicar.

Pera: Latinoamérica absorbe el 50% de la oferta

La pera se mantiene como la principal embajadora de la Patagonia en el exterior, con un volumen de 336.000 toneladas despachadas.

Liderazgo regional: Más de la mitad del total exportado se queda en Latinoamérica. Brasil se consolida como el socio estratégico número uno, seguido por avances significativos en México, Perú y Colombia.

Ultramar: Estados Unidos lidera la demanda fuera del bloque regional, seguido por Rusia. Por el contrario, la Unión Europea sigue perdiendo terreno debido al aumento de su producción interna y cambios en las preferencias de variedades.

Limón: Recuperación del 27% tras un 2024 complejo

Luego de un año previo de derrumbes, el limón argentino recuperó terreno alcanzando las 217.000 toneladas en fresco.

Destinos: Europa sigue siendo el comprador principal con el 46% de la cuota, mientras que los envíos a EE. UU. cayeron a 49.000 toneladas debido a cambios en la política comercial norteamericana.

Perfil: A diferencia de otras frutas, para el limón la región latinoamericana es apenas un destino secundario.

Manzanas y Cítricos dulces: El repunte de los vecinos

Manzana: Logró superar las 90.000 toneladas (un salto frente a las 70.000 de años previos), con Brasil, Paraguay y Bolivia como receptores del grueso de la carga. El mercado de ultramar quedó nichificado en variedades premium como Pink Lad y y manzanas orgánicas.

Naranja: Recuperó niveles de 91.500 toneladas, con el 50% destinado a Latinoamérica (especialmente Paraguay y Brasil) y un tercio a Europa.

Mandarinas y Cerezas: Tuvieron un año negativo debido a climas extremos, con las cerezas cayendo de 8.700 a apenas 5.800 toneladas.

El factor competitividad: El “Techo” de las economías regionales

Pese a la normalización económica y la baja de la inflación durante el periodo 2025, el sector advierte que la fruticultura no ha sido la prioridad frente al agro tradicional o la minería.

Costo Argentino: La carga impositiva sigue siendo superior a la de los competidores directos.

Logística Crítica: En un país extenso, el deterioro de la red vial y la falta de acuerdos arancelarios actúan como un freno de mano para la expansión de especies con menos escala, como arándanos o uva de mesa, que no logran superar las 5.000 toneladas por especie.

Fuente: MásProducción