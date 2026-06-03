Arrancan huerto ilegal de la variedad de cereza Tip Top de 5 hectáreas y 6 años de edad en Longaví

El caso se originó tras una fiscalización aleatoria en un packing de Teno, donde pruebas genéticas de ADN confirmaron la presencia de la variedad protegida. Tras acciones judiciales, el infractor debió erradicar por completo una plantación de seis años de edad.

Junio 3, 2026

En lo que constituye un hito y un potente precedente para el resguardo de los derechos de obtentor en el país, se llevó a cabo el arranque y la destrucción definitiva de un huerto ilegal de cinco hectáreas de la variedad protegida de cereza Tip Top, ubicado en la comuna de Longaví, Región del Maule.

La acción fue el resultado de una rigurosa estrategia de fiscalización y posterior ofensiva legal liderada por ANA Chile® (Andes Nursery Association), entidad administradora y licenciante exclusiva de esta genética en el territorio nacional. El caso envía una señal categórica a toda la industria frutícola sobre los riesgos y las consecuencias judiciales de la multiplicación y explotación clandestina de material vegetal patentado.

El origen: Fiscalización en packing y confirmación por ADN

El proceso comenzó a fines de noviembre de 2024, durante un control aleatorio en la recepción de un packing de cerezas en la localidad de Teno, Región del Maule. En el lugar, se detectó un lote de fruta rotulado como Rainier, pero cuyas características morfológicas despertaron sospechas en los fiscalizadores de corresponder en realidad a la variedad bicolor Tip Top.

Ante la anomalía, el equipo de ANA Chile® tomó muestras del producto y las derivó al Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura (CEAF). Los análisis genéticos de ADN confirmaron de manera irrefutable que se trataba de la variedad protegida de cerezo Tip Top. Al cruzar la información con los registros oficiales de la entidad, se constató que el huerto de origen de dicho cargamento no poseía una licencia de producción ni de explotación comercial.

Acciones judiciales y erradicación definitiva

Tras notificarse la infracción, el productor manifestó una negativa inicial a regularizar la situación o destruir el material vegetal. Ante este escenario, ANA Chile® inició las acciones judiciales correspondientes ante los tribunales competentes. En el marco del litigio, la justicia designó a un perito independiente para ingresar a la propiedad del infractor, tomar muestras de tejido de las plantas y realizar un segundo análisis de ADN complementario.

Frente al avance inminente de la causa judicial y la presencia del perito en el predio, el productor optó por cumplir con las exigencias de la entidad licenciante antes de que se ejecutara el peritaje forzoso, procediendo al arranque total del huerto ilegal, el cual contaba con seis años de edad y una extensión de cinco hectáreas. El perito judicial constató la erradicación en terreno y emitió el informe técnico oficial que certifica el desraizado definitivo de los árboles de cerezo.

Un mensaje de certeza para la industria del cerezo

Desde ANA Chile® valoraron la rigurosidad del proceso llevado a cabo por las autoridades y el poder judicial, destacando que este hito reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los obtentores y de los cientos de agricultores licenciados que invierten de forma legal en nuevas variedades.

La protección de las patentes vegetales no solo resguarda la propiedad intelectual, sino que otorga certezas jurídicas a los desarrolladores de nueva genética a nivel global. Asimismo, estas acciones blindan la fitosanidad de los huertos chilenos y sostienen la competitividad de la industria exportadora nacional en el largo plazo, asegurando que Chile siga siendo un actor confiable, transparente y respetuoso de los marcos regulatorios internacionales en el mercado global de la cereza.

Fuente: ANA Chile