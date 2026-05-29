Avance científico: El lavado biodegradable canadiense que promete eliminar el 94% de los pesticidas superficiales y prolongar la vida útil de la fruta

Un equipo liderado por la doctora Tianxi Yang diseñó un innovador lavado natural de doble acción que remueve más del 86% de los residuos químicos y crea una película protectora biodegradable contra la oxidación y la deshidratación.

Mayo 29, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

El desarrollo de un nuevo lavado natural por parte de investigadores de la Universidad de Columbia Británica (UBC), en Canadá, introduce una solución interesante en un punto crítico de la cadena alimentaria: la seguridad de los alimentos frescos y su durabilidad real en el hogar. No se trata solo de limpiar mejor, sino que la propuesta va un poco más allá al combinar una química suave de origen vegetal con una lógica muy alineada con la economía circular.

El sistema ha demostrado eliminar más del 86% de los residuos de pesticidas en la superficie de los productos, al mismo tiempo que ralentiza el deterioro del alimento. De este modo, dos problemas que normalmente se abordan por separado en la industria agroalimentaria se cruzan aquí en una misma solución tecnológica.

Una forma segura y de origen vegetal de limpiar frutas y verduras

Aunque los niveles de pesticidas están regulados por las distintas legislaciones, en la práctica estos compuestos siguen presentes en pequeñas cantidades en los productos que llegan al consumidor. El consumo repetido de ciertos alimentos puede acumular exposición, especialmente en dietas con una alta presencia de fruta fresca, un detalle que suele pasar desapercibido en el día a día.

Para hacer frente a esto, el lavado desarrollado por el equipo de la doctora Tianxi Yang utiliza microestructuras basadas en almidón, combinadas con hierro y ácido tánico (un compuesto natural presente en alimentos de consumo habitual como el té o el vino). Esta combinación genera estructuras con un comportamiento casi esponjoso, las cuales son capaces de adherirse a los residuos químicos y retirarlos eficazmente de la superficie del alimento.

En pruebas de laboratorio con manzanas tratadas con pesticidas comunes (en concentraciones de alrededor de 10 mg/l), el sistema alcanzó eficiencias de eliminación que oscilaron entre el 86% y el 94%. Con estos resultados, el método superó ampliamente a los mecanismos habituales de limpieza, como el uso de agua corriente o las soluciones con bicarbonato.

Aquí aparece un matiz relevante para el sector: el enfoque no depende de detergentes agresivos ni de compuestos sintéticos persistentes. Se apoya completamente en materiales biodegradables y de bajo impacto ambiental, lo que abre la puerta a su uso en contextos globales donde la sostenibilidad empieza a ser un requisito normativo y comercial, no una opción.

Una “segunda piel” que frena el desperdicio y la deshidratación

Tras el lavado, el proceso incluye una segunda inmersión que genera una película comestible ultrafina sobre el producto. Esta capa actúa como una especie de “segunda piel” encargada de regular el intercambio de gases y la humedad con el entorno.

El resultado de esta barrera protectora es plenamente visible en los ensayos postcosecha:

Menor oxidación en frío: Las manzanas cortadas expuestas al tratamiento se oxidan más lentamente y pierden menos agua durante al menos 48 horas en refrigeración.

Las manzanas cortadas expuestas al tratamiento se oxidan más lentamente y pierden menos agua durante al menos 48 horas en refrigeración. Mayor duración en uvas: En el caso de las uvas, los racimos tratados se mantienen firmes y tersos hasta por 15 días a temperatura ambiente, mientras que las muestras no tratadas exhiben signos claros de deshidratación mucho antes.

En el caso de las uvas, los racimos tratados se mantienen firmes y tersos hasta por 15 días a temperatura ambiente, mientras que las muestras no tratadas exhiben signos claros de deshidratación mucho antes. Control microbiológico: La capa presenta cierta actividad antimicrobiana, lo que puede limitar eficazmente el crecimiento de las bacterias responsables del deterioro biológico del fruto.

Esta extensión de la vida útil tiene implicaciones directas en la reducción del desperdicio alimentario, un problema crítico que, de acuerdo con datos de la FAO, afecta a cerca del 50% de los productos frescos a nivel global. Además, el sistema incorpora micronutrientes como el hierro en cantidades seguras, introduciendo una dimensión nutricional inesperada que suma valor al alimento sin alterar sus propiedades organolépticas.

Viabilidad económica y potencial de aplicación industrial

La escalabilidad de esta tecnología de la UBC parece viable para las líneas de empaque tradicionales. Los ingredientes utilizados en la fórmula son económicos y todo el proceso se basa en agua, lo que facilita su integración en las líneas de procesado existentes sin requerir reestructuraciones complejas. Los investigadores estiman un coste adicional cercano a los 0,03 € por manzana, una cifra que se encuentra en línea con los precios de los recubrimientos comerciales que se utilizan actualmente en la industria.

Este desarrollo podría encajar de forma óptima en un contexto internacional donde la legislación —como la de la Unión Europea— está endureciendo los requisitos sobre residuos de pesticidas y donde el desperdicio alimentario empieza a estar regulado con objetivos concretos, tal como ocurre con la Estrategia “De la granja a la mesa”.

Asimismo, el equipo científico contempla una versión doméstica del producto, pensada en formatos prácticos como un spray o una pastilla soluble. Aunque esta variante aún se encuentra en fase de estudio, se alinea con la tendencia clara de trasladar soluciones industriales al ámbito cotidiano para el beneficio directo del consumidor final.

Balance ambiental en toda la cadena de valor

El impacto potencial de este recubrimiento biodegradable no está solo en el alimento, sino en todo el entorno que rodea su producción y consumo. Por un lado, la reducción del desperdicio alimentario implica directamente una menor presión sobre recursos esenciales como el agua, el suelo y la energía; cada fruta que logra comercializarse y consumirse representa menos emisiones asociadas a su producción, transporte y almacenamiento.

Por otro lado, la disminución de los residuos de pesticidas en la superficie puede reducir de forma significativa la carga química que termina en las aguas residuales durante las fases de lavado doméstico o industrial. Al utilizar materiales biodegradables y de origen vegetal, se evita además la introducción de nuevos contaminantes persistentes en los ecosistemas, integrándose mejor en los ciclos naturales en comparación con ciertos recubrimientos sintéticos de uso actual.

A largo plazo, este tipo de innovaciones del área de poscosecha puede influir indirectamente en las decisiones de la agricultura en origen: al reducirse la preocupación del consumidor por las trazas químicas, se abre espacio para prácticas más equilibradas en el campo, facilitando la transición hacia modelos de producción integrada o ecológica.

Fuente: Ecoinventos.com