Avance clave con México: SAG y Frutas de Chile optimizan los procesos de exportación frutícola 

Tras un encuentro técnico clave con Senasica, se lograron acuerdos estratégicos que agilizan las certificaciones para mitigar el impacto de las restricciones por mosca de la fruta, expandir el Systems Approach a nuevas regiones y abrir el mercado azteca para los cítricos nacionales.

Junio 1, 2026

La alianza público-privada entre el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y Frutas de Chile continúa rindiendo frutos en los mercados internacionales. Una reciente ronda de negociaciones técnicas en México con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) concluyó con una serie de acuerdos estratégicos que prometen destrabar nudos burocráticos, mejorar las condiciones de ingreso y acelerar la competitividad de las exportaciones frutícolas chilenas hacia este destino de más de 130 millones de habitantes.

México se ha consolidado como un socio de alta relevancia para el sector exportador, recibiendo alrededor de 53 mil toneladas de fruta fresca en la temporada pasada. Frente a este dinamismo, agilizar los procesos de inspección en origen y optimizar los protocolos sanitarios vigentes se había transformado en una prioridad de primer orden para ambos organismos.

Control focalizado de plagas y ampliación del Systems Approach

Uno de los logros más significativos de este encuentro bilateral radica en el manejo de las contingencias sanitarias por mosca de la fruta. Se acordó que las medidas cuarentenarias restrictivas aplicadas por México solo se activarán formalmente cuando el SAG declare un brote oficial. Esta precisión técnica otorga una mayor previsibilidad a las operaciones y resguarda la continuidad del flujo comercial ante hallazgos aislados.

Asimismo, las uvas de mesa chilenas —que representan el principal producto de exportación hacia el mercado mexicano— recibieron un importante impulso con la ampliación del Systems Approach. Este esquema de mitigación de riesgo fitosanitario, que evita el uso de fumigaciones que dañan la condición de la fruta, ahora incorporará a los productores de las regiones Metropolitana y de O’Higgins. De esta forma, estas zonas se suman a las áreas que ya operaban bajo este protocolo, incrementando la oferta de fruta de alta calidad y condición en destino.

Por su parte, el esquema de certificación bajo el cual opera el kiwi chileno se mantendrá sin variaciones debido a que sus volúmenes actuales de despacho bajo este mecanismo se consideran estables y controlados.

Nuevas aperturas comerciales: Las naranjas en la mira

El avance de la agenda técnica también fijó las bases para la diversificación de la canasta exportadora chilena en Norteamérica. Las autoridades confirmaron que se proyecta la próxima habilitación del mercado mexicano para el ingreso de naranjas frescas chilenas.

Esta inminente apertura representa una oportunidad estratégica para el subsector de los cítricos nacionales, permitiendo restar presión comercial a los envíos concentrados en el mercado de Asia y posicionar la producción chilena en un mercado de alto consumo tradicional de jugos y fruta fresca.

Desde Frutas de Chile y la dirección nacional del SAG destacaron que el éxito de estas gestiones responde directamente a un modelo de trabajo mancomunado. Este avance no solo minimiza las cargas administrativas y los tiempos de tránsito aduanero, sino que blinda el estatus sanitario nacional y consolida las bases logísticas para encarar las próximas temporadas comerciales en América Latina.

Fuente: Frutas de Chile