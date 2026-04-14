Avellanas lideran crecimiento exportador y alcanzan récord histórico en el primer trimestre

Con su mejor primer trimestre registrado, las avellanas refuerzan su rol dentro de la canasta exportadora chilena y proyectan un año positivo.

Abril 14, 2026

Las exportaciones chilenas registraron un desempeño positivo al inicio de 2026, especialmente en sectores distintos a la minería. De acuerdo con un informe dado a conocer por ProChile el pasado 10 de abril, los envíos no asociados al cobre y litio totalizaron US$ 14.526 millones en el primer trimestre, lo que representa un incremento de 7,2% en comparación con igual periodo del año anterior.

En este escenario, el sector agroalimentario y agroindustrial volvió a destacar en la oferta exportadora nacional, consolidando su aporte a la diversificación de la matriz productiva. Entre los productos con mejor desempeño, sobresalen las avellanas, que alcanzaron cifras récord en este periodo.

Avellanas marcan máximo histórico

Durante los primeros tres meses del año, las exportaciones de avellanas sumaron US$ 70 millones, anotando su mayor nivel histórico para un primer trimestre.

Este resultado reafirma el posicionamiento que ha ido ganando este cultivo en la última década, impulsado por un sostenido aumento de la superficie plantada, la incorporación de nuevas tecnologías y una demanda internacional en expansión, particularmente por parte de la industria alimentaria.

El dinamismo de las avellanas se da, además, en un contexto en el que otros productos agrícolas también muestran cifras positivas, lo que fortalece el rol del sector en la generación de valor agregado y en la diversificación de los envíos del país.

Diversificación exportadora gana terreno

El desempeño del rubro se inscribe en una tendencia más amplia del comercio exterior chileno, en la que los productos distintos del cobre y el litio continúan ganando participación. Este proceso no solo se refleja en bienes, sino también en servicios, que por primera vez superaron los US$ 1.000 millones en un primer trimestre.

Así, las avellanas se posicionan como un ejemplo concreto del potencial de la agricultura chilena para competir en mercados internacionales exigentes, lo que contribuye a consolidar a Chile como un proveedor relevante de alimentos a nivel global.

Perspectivas para el año

El récord alcanzado al cierre de marzo proyecta un escenario favorable para la industria de la avellana en 2026. Las expectativas apuntan a seguir fortaleciendo su presencia en los mercados internacionales y a mantener su contribución al proceso de diversificación de la matriz exportadora nacional.

Fuente: ProChile