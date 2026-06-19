Balance de temporada: Nuez chilena cierra ciclo 2026 con una contracción de hasta 10% y pone el foco en el valor de la condición externa

Con una producción que cerró entre las 165.000 y 170.000 toneladas, el segundo Día de Campo de ChileNut en Pirque se transformó en el epicentro del análisis técnico. La industria coincide en que los otoños más cálidos obligan a revisar la logística de poscosecha para mantener la competitividad externa.

Junio 19, 2026

El sector del nogal en Chile se encuentra en una etapa de madurez que le exige hilar fino en cada decisión de manejo. Consolidadas como el tercer frutal más plantado del país —con una superficie que ya supera las 41.000 hectáreas, solo por detrás de los cerezos y los avellanos europeos—, las nueces chilenas acaban de cerrar una campaña 2026 marcada por un ajuste en los volúmenes, pero con indicadores muy positivos en los atributos internos de la fruta.

Para analizar en detalle las lecciones que dejó este cierre de ciclo y delinear las estrategias operativas de cara a la próxima temporada, ChileNut organizó su segundo Día de Campo 2026. El encuentro técnico y comercial se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa Agrivial, en la comuna de Pirque, logrando una masiva convocatoria que reunió a productores, asesores, exportadores y proveedores estratégicos del sector.

Ajuste de volumen y radiografía de la calidad interna

Tras una temporada 2025 que registró niveles productivos excepcionalmente altos, la campaña 2026 experimentó una lógica corrección a la baja al cierre de sus cosechas. La producción nacional de este año finalizó en un rango estimado de 165.000 a 170.000 toneladas, lo que representa una contracción de entre 5% y 10% en comparación con el periodo anterior.

Sin embargo, los participantes del encuentro coincidieron en que el volumen ya no es la única variable que define el éxito del negocio. “Esta temporada confirmó que la competitividad de la nuez chilena también se juega en la oportunidad de cosecha, la condición de la fruta y la capacidad de anticipar decisiones para el próximo ciclo”, destacó Macarena Pons, gerenta general de ChileNut.

En términos de calidad interna, los resultados de la variedad principal, Chandler, fueron sobresalientes y respaldan la reputación del origen chileno:

Rendimiento de pulpa: Alcanzó un sólido promedio de 49,2% .

Alcanzó un sólido promedio de . Color: Más del 90% de la fruta se ubicó en la categoría de colores claros (extra light y light).

El gran desafío: Mitigar los otoños cálidos en la zona central

Pese a las buenas métricas de pulpa y color observadas en este cierre, el debate técnico de la jornada —conducido por un panel de expertos integrado por Alejandro Ochagavía, Francisco García Huidobro y Miguel Carus, bajo la moderación del asesor Nicolás Vargas— apuntó a los factores que dañan la condición externa de la nuez, restándole valor comercial en los arribos.

El principal llamado de alerta se centró en el cambio en los patrones climáticos de la zona central de Chile, donde los otoños se están presentando cada vez más cálidos y secos. El aumento térmico acelera la deshidratación del pelón (pericarpio) de la nuez mientras sigue en el árbol, incrementando el riesgo de que la cáscara se manche y pierda su óptima condición visual.

Frente a esto, los asesores enfatizaron que la velocidad es la clave del éxito. La mantención rigurosa de la maquinaria antes de la campaña, la rapidez en los procesos de despelonado y un secado inmediato son los pilares indispensables para proteger la calidad del producto. Asimismo, se destacó que aquellos huertos con programas nutricionales ordenados, podas equilibradas y un manejo eficiente del riego lograron caídas productivas menores o nulas, demostrando que el manejo predictivo premia al productor en los años climáticamente complejos.

Defensa del valor en un mercado global más competitivo

En el plano comercial, la industria de la nuez chilena se mueve hoy en un escenario internacional caracterizado por la cautela de los compradores y una agresiva oferta de grandes competidores como Estados Unidos y China.

Para sostener la rentabilidad tras este cierre de campaña, los exportadores apuntaron a la diversificación de los destinos de embarque. Mientras que mercados tradicionales en Europa, Turquía, Marruecos y Brasil siguen vigentes para dar fluidez a las ventas, India se consolida firmemente como el destino más estratégico del Hemisferio Sur, gracias a su creciente demanda por calibres grandes y alta calidad. La conclusión del Día de Campo fue unánime: la próxima temporada no se define en la cosecha de 2027, sino que se empieza a gestionar de manera inmediata con las labores de invierno y la planificación temprana en los huertos.