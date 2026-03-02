Banano ecuatoriano abre 2026 con crecimiento sostenido y expansión de mercados

El país sudamericano inicia 2026 con casi 10 % más envíos que hace un año, fortaleciendo su presencia en Europa, Norteamérica y Asia en un contexto internacional favorable.

Marzo 2, 2026

El sector bananero ecuatoriano empieza el año con un impulso significativo en sus envíos al exterior, lo que refleja tanto una sólida producción interna como una demanda global robusta. En el primer mes de 2026, Ecuador exportó 36,59 millones de cajas de banano, lo que marca un crecimiento de casi 10 % en comparación con enero de 2025. Estos datos provienen de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), entidad que monitorea el comportamiento de la industria.

Consolidación de mercados tradicionales y ampliación de destinos

La Unión Europea se mantuvo como el principal destino de la fruta ecuatoriana, acaparando poco más de un tercio del total exportado. Este bloque aumentó sus importaciones en más de 15 % en el primer mes del año, con países como España, Italia y los Países Bajos a la cabeza de la demanda.

En América del Norte, Estados Unidos registró un alza similar, con un crecimiento de los volúmenes superior al 15 %. Este resultado se vio favorecido por la eliminación de las sobretasas arancelarias sobre la fruta ecuatoriana en noviembre de 2025, lo que mejoró la competitividad del banano frente a otros orígenes.

Por otra parte, Asia ha mostrado una fuerte dinámica de crecimiento. Las exportaciones hacia China aumentaron cerca de un 23 %, impulsadas tanto por reducciones en la producción propia de ese país como por menores suministros provenientes de otros proveedores asiáticos afectados por eventos climáticos y fitosanitarios. Turquía también destacó con un incremento superior al 50 % en dicho mercado.

Factores internos y externos que explican el crecimiento

El alza de las exportaciones no se limita a la demanda externa. La propia estructura productiva ecuatoriana ha registrado mejoras en los rendimientos de campo, así como la entrada en producción de nuevas hectáreas resembradas en los últimos meses. Esto ha ampliado la oferta exportable disponible desde fines de 2025 hasta comienzos de 2026.

Al mismo tiempo, varios competidores tradicionales, especialmente en Centroamérica, registraron menores niveles de producción hacia fines de 2025, debido a condiciones climáticas adversas, lo que le otorgó a Ecuador una oportunidad para captar mayores volúmenes en mercados clave.

Perspectivas para el sector bananero

La combinación de un mercado global en crecimiento, condiciones internas favorables y estrategias logísticas más eficientes posiciona al banano ecuatoriano en buena posición para mantener su liderazgo exportador en 2026. El fortalecimiento de vínculos comerciales con mercados tradicionales y la diversificación hacia destinos emergentes siguen siendo pilares centrales de esta estrategia.