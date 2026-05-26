BancoEstado y Minagri lanzan créditos de capital de trabajo con tasas preferenciales para MiPymes agrícolas

La iniciativa busca inyectar liquidez inmediata para enfrentar el alza de costos en insumos y apoyar a los productores afectados por la contingencia de la remolacha. El instrumento cuenta con garantía FOGAPE, plazos de hasta 18 meses y cuotas adaptadas al ciclo del negocio.

Mayo 26, 2026

Con el propósito de abordar con urgencia las complejidades económicas que golpean al sector rural, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, y el presidente de BancoEstado, Mario Farren, anunciaron el lanzamiento oficial de una línea de financiamiento especial de capital de trabajo. La medida está diseñada para entregar liquidez rápida a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) agrícolas nacionales, permitiéndoles asegurar la compra de insumos clave —como fertilizantes y servicios de maquinaria— para la presente temporada de cultivos anuales.

El programa surge en un momento crítico para el rubro, marcado no solo por las exigencias del mercado global, sino también por el complejo escenario local que enfrentan los productores tras el anuncio de la empresa Iansa de no comprar remolacha para el ciclo 2026-2027.

Radiografía del crédito: Plazos flexibles y respaldo estatal

El nuevo instrumento financiero, que ya se encuentra operativo tanto para clientes como para no clientes de la banca estatal, destaca por su diseño adaptado a la realidad del campo:

Monto mínimo: Para solicitudes por sobre los $3 millones.

Para solicitudes por sobre los $3 millones. Plazo de pago: Hasta 18 meses.

Hasta 18 meses. Flexibilidad de cuotas: Posibilidad de pactar vencimientos no mensuales, estructurados en función de las ventanas de cosecha y el flujo de caja real de cada negocio.

Posibilidad de pactar vencimientos no mensuales, estructurados en función de las ventanas de cosecha y el flujo de caja real de cada negocio. Garantía Estatal: Respaldo integral del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE) para agilizar la evaluación de riesgo.

Estructura de tasas preferenciales por tamaño de empresa

Para garantizar condiciones competitivas y transparentes, los intereses se fijaron bajo un esquema diferenciado según el tramo de facturación y el monto del requerimiento:

Segmento de Empresa Monto del Crédito Tasa de Interés Mensual Microempresa Entre $3 millones y $10 millones 1,25% Microempresa Superior a $10 millones 0,99% Pequeña y Mediana Empresa Entre $8 millones y $80 millones (UF 200 a UF 2.000) 0,89%

Apoyo oportuno y resguardo de la seguridad alimentaria

El presidente de BancoEstado, Mario Farren, destacó la agilidad de la institución para salir en respaldo del sector alimentario: “La agricultura no se detiene y nuestro banco tampoco. Estamos disponibilizando de manera oportuna un crédito para capital de trabajo que contribuirá a inyectar liquidez. Este conveniente instrumento puede ser solicitado por todas las MiPymes agrícolas a lo largo del país”, señaló.

Por su parte, el ministro Jaime Campos relevó el impacto estratégico de esta herramienta en la cadena de suministro. “Esta es una muy buena noticia que debería dar tranquilidad y asegurarnos de que las fuentes de financiamiento existen. Esto da, naturalmente, seguridad alimentaria. Como Ministerio de Agricultura no solo hemos demostrado proactividad frente a un problema real, sino que estamos entregando respuestas concretas”, afirmó, adelantando además que ya sostienen conversaciones con Corfo para activar líneas complementarias si el sector lo requiere.

Coordenadas de postulación: La oferta de financiamiento tiene carácter temporal. Ya está abierta en toda la red de sucursales de BancoEstado del país y la ventana de postulación vence impostergablemente el 30 de junio de 2026.