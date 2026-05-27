Bélgica y China sellan histórico acuerdo para la exportación de manzanas a partir de la próxima temporada

Tras extensas negociaciones bilaterales, los productores belgas logran la apertura del mercado chino para sus manzanas frescas, abriendo una ventana comercial estratégica en Asia.

Mayo 27, 2026

El sector agroexportador de Bélgica celebra un hito comercial de gran envergadura. Tras intensas gestiones diplomáticas y fitosanitarias, las autoridades de Bélgica y la República Popular China firmaron oficialmente el protocolo que autoriza el ingreso de manzanas belgas frescas al gigante asiático a partir de la temporada de cosecha 2026.

Este acuerdo representa una oportunidad de oro para la fruticultura de Europa del Norte, la cual buscaba con urgencia diversificar sus destinos comerciales fuera del bloque comunitario y mitigar los efectos de la sobreoferta interna.

Protocolos estrictos y foco en la calidad

El acceso al exigente mercado chino estará regulado por estrictos protocolos de bioseguridad y trazabilidad. Los huertos y las centrales de embalaje belgas que deseen exportar deberán cumplir con rigurosas auditorías supervisadas por la Administración General de Aduanas de China (GACC), asegurando que la fruta esté completamente libre de plagas cuarentenarias y cumpla con los estándares de calibre y condición exigidos por el consumidor asiático.

Representantes del sector frutícola belga destacaron que las primeras campañas se enfocarán en variedades club y manzanas de alta calidad que se adapten al perfil del consumidor de China, el cual valora especialmente la fruta con altos índices de dulzor, coloración uniforme y una textura crujiente.

Un nuevo competidor en el escenario global

La apertura de este mercado no solo beneficia a las cooperativas belgas, sino que reconfigura el mapa de abastecimiento en Asia. Bélgica entrará a competir directamente con otros exportadores consolidados en el hemisferio norte, aprovechando sus eficientes cadenas logísticas y la reputación de sus manejos agronómicos integrados.

Las primeras cargas comerciales bajo este nuevo protocolo están programadas para zarpar durante el último trimestre de este año, marcando el inicio de una relación comercial de largo plazo entre el agro belga y los distribuidores chinos.