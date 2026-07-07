Berries en México: Jalisco lidera en ingresos mientras Aneberries proyecta alza de 8% para la campaña 2026/27

A pesar de que Michoacán concentra más de la mitad de la superficie cultivada en México, la alta rentabilidad de las cosechas de arándano y frambuesa posiciona a Jalisco a la vanguardia económica. En paralelo, Aneberries proyecta un crecimiento nacional de hasta 8% para la campaña 2026-27.

Julio 7, 2026

El sector de los frutos rojos en México experimenta un importante reajuste en sus dinámicas de liderazgo de mercado. Según los últimos reportes sectoriales, Jalisco ha logrado superar a Michoacán en el valor total de su producción de berries, consolidándose como el estado que genera los mayores ingresos económicos dentro de esta lucrativa industria agroexportadora.

Este hito representa un giro estratégico en la competitividad regional, modificando la tradicional balanza comercial interna de los frutos rojos mexicanos.

Valor versus superficie: La estrategia de Jalisco

El nuevo panorama destaca una importante paradoja productiva entre ambas regiones:

Michoacán mantiene el volumen de suelo: Históricamente considerado el gigante de los frutos rojos, este estado continúa concentrando más de la mitad de la superficie cultivada de berries de todo el país.

Históricamente considerado el gigante de los frutos rojos, este estado continúa concentrando más de la mitad de la superficie cultivada de berries de todo el país. Jalisco lidera en rentabilidad: A pesar de contar con una menor extensión de hectáreas sembradas en comparación con su vecino, Jalisco ha obtenido el primer lugar en valor financiero gracias al alto valor comercial y al rendimiento de sus cosechas de frambuesa y arándano, dos de los cultivos más cotizados en los mercados internacionales.

Esta diferencia estructural demuestra que el éxito del modelo jalisciense se ha volcado hacia la alta tecnología, la optimización fitosanitaria y la selección de variedades premium que logran mejores precios de retorno por contenedor exportado.

Aneberries proyecta un crecimiento sostenido para la campaña 2026-27

El dinamismo de la industria no se detiene en la competencia interestatal. La Asociación Nacional de Exportadores de Berries (Aneberries) ha dado a conocer sus proyecciones macroeconómicas para el periodo agrícola de la campaña 2026-27.

El organismo prevé que la producción conjunta de berries en México mantenga un ritmo de expansión constante, proyectando un crecimiento de hasta un 8%. Esta estimación confirma la sólida demanda global por los frutos rojos mexicanos y subraya la resiliencia del sector frente a los desafíos logísticos, climáticos y comerciales en América del Norte y otros destinos de ultramar.+

Fuente: El Economista