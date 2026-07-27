Bio-regeneración de suelos: el cambio de paradigma que busca reducir costos y recuperar la productividad agrícola 

“Hacer agricultura es una mala praxis para la naturaleza. No importa cómo lo hagas, incluso con agricultura orgánica. Estás alterando la naturaleza y desequilibrando el sistema”, afirma. Lo que no significa que no deba hacerse; sino que debiera hacerse con el menor impacto negativo posible, imitando a la naturaleza.

Hablar de bio-regeneración de suelos implica cuestionar algunos de los principios que han guiado el desarrollo agrícola en las últimas décadas. Para Carlos Abecasis, ingeniero agrónomo especializado en bio-regeneración de suelos, Consultor internacional y Director de estudios del Programa de formación de Bio-regeneradores, quien desarrolló una tecnología patentada de bio-regeneración de suelos, el punto de partida es reconocer que toda actividad agrícola genera alteraciones sobre los ecosistemas naturales.

La idea puede parecer provocadora y disruptiva, pero constituye la base conceptual de su propuesta. Según explica, cuando un ecosistema natural es reemplazado por una especie cultivada seleccionada por el ser humano, se produce una ruptura de los equilibrios biológicos originales. Ese desequilibrio, sostiene, se traduce en estrés permanente para las plantas, mayor susceptibilidad a enfermedades y una creciente dependencia de insumos externos.

Desde su perspectiva, muchos de los problemas productivos actuales no son consecuencia de eventos aislados, sino síntomas de un sistema que ha ido perdiendo su capacidad de autorregulación.

“Las plantas terminan enamorándose porque están en un sistema desequilibrado y bajo estrés permanente”, señala.

La bio-regeneración como estrategia integral

Frente a este escenario, Abecasis plantea la bio-regeneración de suelos como una tecnología integral destinada a recuperar las funciones biológicas, químicas y físicas de los sistemas agrícolas.

Más que una receta o un producto específico, la propuesta se basa en una serie de principios orientados a reducir el estrés de las plantas, mejorar la calidad de los suelos y aumentar la eficiencia productiva.

El objetivo final no es únicamente mejorar los indicadores agronómicos, sino también generar beneficios económicos concretos para los productores. “Se puede producir mejor, más económicamente y con mejor resultado de costo-beneficio”, sostiene.

Según su experiencia, la implementación adecuada de estos sistemas puede traducirse en reducciones significativas de costos. “Estamos hablando de bajar un 20%, un 30% o incluso un 40% los costos actuales”, asegura.

Los tres pilares de la recuperación del suelo

Abecasis resume la estrategia de bio-regeneración en tres grandes ejes de trabajo.

1. Desintoxicar los suelos

El primer paso consiste en eliminar o neutralizar la acumulación de sustancias derivadas de décadas de uso intensivo de fertilizantes, fungicidas, insecticidas y otros insumos de síntesis química.

De acuerdo con su visión, los suelos agrícolas modernos arrastran una carga tóxica acumulada que limita el funcionamiento biológico del sistema. “Después de 20 años de recibir semejante parafernalia de insumos de síntesis química, eso se acumula y va generando una toxicidad que hay que eliminar”, explica Abecasis.

Para ilustrarlo, utiliza una comparación sencilla: un fumador que deja el cigarrillo no elimina inmediatamente el daño acumulado en sus pulmones. Del mismo modo, los suelos requieren procesos de recuperación que pueden tomar tiempo.

2. Dejar de seguir intoxicando

El segundo componente consiste en reducir progresivamente la incorporación de nuevos elementos que continúen alimentando el problema.

“Tienes que dejar de fumar. Porque si sigues fumando, por más que pongas un producto natural, vas a seguir teniendo el mismo problema”, ejemplifica.

En términos agrícolas, esto implica disminuir gradualmente la dependencia de ciertos insumos químicos y reemplazarlos por herramientas biológicas capaces de mantener la productividad sin aumentar aún más la carga tóxica del sistema.

3. Regenerar mediante biología

El tercer pilar consiste en la incorporación de bioinsumos capaces de restaurar la fertilidad biológica del suelo. “Vas sacando cosas que generan toxicidad y le vas metiendo consorcios microbianos y moléculas orgánicas que recuperan esos suelos”, explica.

La lógica es restaurar progresivamente las funciones biológicas perdidas, favoreciendo una mayor disponibilidad de nutrientes, una mejor estructura del suelo y una mayor resiliencia frente a condiciones de estrés.

Como resultado, las plantas pueden desarrollarse en un ambiente más equilibrado y eficiente.

La transición: gradual, medible y acompañada

Uno de los principales cuestionamientos que suelen surgir frente a este tipo de propuestas es su factibilidad a escala comercial. Abecasis sostiene que la transición no debe realizarse de manera brusca ni sobre toda la superficie productiva simultáneamente.

Por el contrario, recomienda comenzar por sectores acotados del predio, generando comparaciones objetivas con el manejo convencional. “Nadie lo hace de una vez y para siempre. Lo van haciendo progresivamente y en pequeña escala”, explica.

La clave, añade, está en incorporar mediciones que tradicionalmente no forman parte de los sistemas de monitoreo habituales. “El productor no está acostumbrado a medir la calidad del suelo ni lo que le está pasando a la planta durante todo el proceso del cultivo”, dice.