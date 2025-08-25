Bioestimulantes formulados en base de algas fermentadas: una herramienta biotecnológica para potenciar la fisiología de los cítricos y enfrentar el estrés climático

Estor productos representan una alternativa eficiente, capaz de modular procesos fisiológicos clave en momentos críticos del cultivo.

El cultivo de cítricos se enfrenta a condiciones productivas cada vez más exigentes: estrés hídrico prolongado, mayor radiación solar, suelos degradados y un mercado con requerimientos de calidad que obligan a la mejora constante de calibres, firmeza, color y vida postcosecha. A estas demandas se suma la necesidad de reducir el uso de insumos químicos y avanzar hacia sistemas productivos más sostenibles. En este escenario, los bioestimulantes a base de extractos de algas marinas pardas representan una alternativa eficiente, capaz de modular procesos fisiológicos clave en momentos críticos del cultivo.

Diversas especies de macroalgas como Ascophyllum nodosum, Macrocystis pyrifera y Ecklonia maxima contienen compuestos bioactivos con alto valor agronómico, entre ellos: fitohormonas naturales (auxinas y citoquininas), polisacáridos estructurales, antioxidantes, osmolitos, aminoácidos y micronutrientes. Estos componentes actúan sobre la fisiología vegetal favoreciendo el desarrollo radicular, la eficiencia fotosintética, la movilización de reservas, la tolerancia al estrés térmico y por déficit hídrico, condiciones frecuentes en zonas citrícolas del centro y norte de Chile.

Dado este escenario, es que ADAMA Chile, especializada en nutrición foliar y bioestimulación, diseña EXEL GROW y EXEL MAX bioestimulantes formulados para apoyar y modular los procesos fisiológicos.

La diferenciación entre ambos productos se basa tanto en su tecnología de formulación como en su composición garantizada, asociada a funciones fisiológicas específicas:

ExelMax combina Ascophyllum nodosum (32,5%) y Macrocystis pyrifera (4%), aportando carbono orgánico (8,0%), potasio (2,8%), manitol (0,67%), fucoidano (9,79%) y alginato (1,38%). Esta formulación está orientada al desarrollo vegetativo y fortalecimiento del sistema radicular por su efecto precursor auxínico, especialmente útil en replantes, podas severas o de formación.

ExelGrow contiene Ascophyllum nodosum fermentado (35%), con mayores niveles de carbono orgánico (11%), potasio (4,0%) y alginato (35%), junto con fucoidano (6,06%) y manitol (0,41%). Esta composición está diseñada para potenciar la floración, uniformar el cuajado y mejorar la calidad de los frutos, actuando también sobre la tolerancia al estrés térmico y salino.

Desde el punto de vista fisiológico, ambos productos han demostrado efectos positivos en la eficiencia fotosintética, especialmente bajo condiciones de estrés. Ensayos de fluorescencia de clorofila muestran que ExelGrow protege el fotosistema II (Fv/Fm), acelerando la recuperación del aparato fotosintético tras golpes de calor o deshidratación. ExelMax, por su parte, estimula una fotosíntesis activa en etapas tempranas, promoviendo la producción de biomasa y la absorción de nutrientes.

A nivel molecular, se ha observado que ExelGrow induce la expresión de genes clave como Rubisco activase (RCA), hexoquinasa (HXK1), las nitrato reductasas NIA1 y NIA2, y genes antioxidantes como CAT, APX, GR y GSTU. También destaca la activación del gen RD29, vinculado a la respuesta al estrés abiótico. Este respaldo fisiológico y genético confirma su rol como bioestimulante eficaz diseñado para funcionar bajo escenarios de cambio climático.

En cítricos, el uso combinado y secuencial de ExelMax en fases vegetativas y ExelGrow en etapas reproductivas y de maduración permite abordar el ciclo completo del cultivo con una estrategia basada en fisiología vegetal. Este enfoque mejora la capacidad adaptativa del árbol, optimiza el uso de recursos y contribuye a obtener frutos de mejor calibre, condición y vida útil.

En suma, los bioestimulantes formulados con tecnologías como la fermentación controlada constituyen una innovación diferenciadora en el manejo fisiológico de los cítricos y una evolución con respecto a las generaciones anteriores de bioestimulantes en base a extractos. Su diseño biotecnológico, respaldado por composición garantizada y evidencia fisiológica y molecular, permite mejorar la eficiencia fotosintética, aumentar la resiliencia al estrés y potenciar la calidad de los frutos. Estas herramientas ofrecen soluciones concretas para enfrentar los desafíos de la agricultura moderna, con un enfoque sostenible, eficiente y de alto impacto productivo.