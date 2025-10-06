BIOIMPROVER: La estrategia cero residuos que optimiza calibre, rendimiento y retorno económico en cerezos

Frente a las crecientes exigencias de los mercados internacionales en calidad e inocuidad, BIO-IMPROVER entrega una respuesta agronómica de origen natural, capaz de mejorar parámetros productivos críticos y consolidar la competitividad del cerezo chileno.

Por: Alejandra Mujica M, Encargada de marketing MBL

El cultivo del cerezo se ha convertido en uno de los principales protagonistas de la fruticultura chilena, con un crecimiento muy significativo en los últimos años. Esta mayor oferta de fruta ha provocado que, para rentabilizar el negocio, sea necesario obtener frutos de alta calidad, con buen calibre, firmeza y aptos para exportación, lo que se convierte en un reto complejo. Factores como la uniformidad en floración, la eficiencia en cuaja y la estimulación temprana de la división celular, determinan en gran medida el éxito productivo y económico de cada campo.

Como respuesta a las necesidades del cultivo, BIO-IMPROVER es un bioestimulante a base de extractos vegetales que aportan fitohormonas naturales y enzimas, las cuales estimulan diversos procesos metabólicos y fisiológicos, destacándose como una solución natural e innovadora en el manejo de la producción de cerezos.

La experiencia en campo, junto con diversos ensayos realizados por centros de investigación externos y por el equipo técnico de MBL, demuestra que la incorporación de BIO-IMPROVER en etapas críticas del cultivo (20% flor, plena flor, caída de chaqueta y fruto prepajizo) mejora significativamente parámetros determinantes en la productividad y calidad final del fruto. Para lograr estos resultados, se recomienda aplicar 2 L/ha en cada estado mencionado, mediante aplicación foliar con un mojamiento de 1.000 a 1.200 L/ha de agua.

Como resultado, el uso de BIO-IMPROVER permite obtener un mayor porcentaje de cuaja inicial y final, asegurando un mayor potencial productivo. Asimismo, estimula el crecimiento de los frutos, lo que favorece una mejor distribución de calibres y un aumento en el peso de los frutos. A esto se suma una condición y calidad superior, expresadas en firmeza, sólidos solubles y atributos organolépticos que cumplen con las más altas exigencias de los mercados de exportación.

La efectividad de BIO-IMPROVER ha sido confirmada en diferentes variedades y temporadas, generando resultados consistentes que se evidencian en los siguientes gráficos comparativos, donde se integran ensayos realizados en diversos escenarios productivos.



La solidez de los resultados en campo confirma que BIO-IMPROVER constituye una solución agronómica confiable y de gran relevancia para el cultivo del cerezo. Su origen natural y condición de cero residuos permiten integrarlo de manera segura en los programas de manejo, respondiendo a las demandas actuales de sustentabilidad e inocuidad. Al mismo tiempo, su capacidad de mejorar parámetros productivos y de calidad se traduce en un retorno económico medible para el productor. De esta manera, BIO-IMPROVER no es solo un producto, es el resultado de años de investigación y la confianza de productores que buscan sustentabilidad y rentabilidad.