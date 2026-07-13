Bioinsumos y microbioma: un aliado invisible del avellano europeo 

Bajo cada huerto de avellano existe una comunidad invisible que influye en la absorción de nutrientes, la defensa frente a enfermedades y la capacidad productiva de las plantas.

Julio 13, 2026

Por: Fernanda Mellado M., bióloga y microbióloga, UDEC, Magíster en Microbiología de suelo. Gerente General AGRO Q-TRAL.

El crecimiento del avellano europeo en Chile ha sido una de las historias más exitosas de la agricultura nacional en las últimas décadas. Sin embargo, a medida que la superficie plantada aumenta y los huertos envejecen, también aparecen nuevos desafíos: enfermedades asociadas al suelo, al follaje, problemas de establecimiento, estrés hídrico, pérdida de vigor y la necesidad de mantener plantas productivas durante muchos años han llevado a productores y asesores a buscar respuestas más allá de las estrategias convencionales. En ese proceso, la microbiología del suelo pasó de ser un tema de interés puntual a convertirse en una herramienta con aplicaciones cada vez más concretas.

Involucro y hojas afectadas por Xanthomonas arboricola pv. corylina, una enfermedad devastadora que afecta a los viveros y a los huertos jóvenes, provocando importantes pérdidas de rendimiento.

Durante años, gran parte del manejo sanitario estuvo orientado a controlar enfermedades una vez que estas ya se habían manifestado en el huerto. Sin embargo, los avances en microbiología agrícola y la experiencia acumulada en distintos cultivos han permitido comprender que la salud de una planta no depende únicamente de la ausencia de patógenos. La capacidad para absorber nutrientes, tolerar condiciones adversas y responder frente a enfermedades está estrechamente relacionada con los microorganismos que habitan en torno a sus raíces.

Hoy sabemos que la rizosfera, la delgada franja de suelo influenciada directamente por las raíces, alberga una de las comunidades biológicas más activas y complejas de la naturaleza. Bacterias, hongos, levaduras y numerosos microorganismos interactúan constantemente entre sí y con la planta, formando una red dinámica capaz de influir en prácticamente todos los procesos del crecimiento y desarrollo vegetal.

A medida que la industria de los bioinsumos ha evolucionado, también lo ha hecho nuestra comprensión de cómo funcionan estos ecosistemas. Durante mucho tiempo, la atención se centró principalmente en desarrollar productos con concentraciones cada vez mayores de microorganismos benéficos. Sin duda, la concentración sigue siendo un atributo relevante, ya que aumenta las probabilidades de que los microorganismos se establezcan tras su aplicación. Sin embargo, la evidencia científica disponible indica que el desempeño de un bioinsumo depende, además, de la biodiversidad de microorganismos.

Cuando observamos un suelo biológicamente activo, encontramos una enorme diversidad de organismos que desempeñan funciones complementarias. Algunos participan en la solubilización de fósforo y nutrientes de baja disponibilidad para las raíces; otros producen sideróforos que facilitan la captación de hierro y limitan el acceso de microorganismos patógenos; otros estimulan el desarrollo radicular mediante la producción de fitohormonas; y otros generan biofilms que favorecen la colonización de las raíces y crean una barrera frente a organismos indeseados.

Lo interesante es que ninguna especie destaca por igual en todas estas funciones. La fortaleza de un suelo sano rara vez depende de un microorganismo excepcional. Más bien, surge de la cooperación entre múltiples especies que trabajan simultáneamente y aportan capacidades distintas. Gracias a esta colaboración, la planta puede destinar menos energía a la búsqueda de nutrientes o a mantener permanentemente activados sus mecanismos de defensa, y concentrar una mayor proporción de recursos en el crecimiento, el desarrollo y la producción. En términos simples, cuando la biología del suelo funciona adecuadamente, la planta puede enfocarse en producir.

El microbioma como inversión de largo plazo

Este concepto cobra especial relevancia en el avellano europeo. A diferencia de otros cultivos, en los que los errores de una temporada pueden corregirse rápidamente en la siguiente, los huertos de avellano se diseñan para permanecer productivos durante décadas. Las decisiones tomadas en los primeros años suelen tener consecuencias que acompañan al huerto durante gran parte de su vida útil. Por ello, fortalecer la biología del suelo debe entenderse como una inversión a largo plazo más que como una herramienta de manejo estacional.

Más allá de las raíces: la resistencia sistémica inducida

La influencia de los microorganismos tampoco se limita a las raíces. Uno de los hallazgos más interesantes ha sido comprobar que el microbioma del suelo puede ejercer efectos en tejidos que nunca llega a colonizar directamente. Diversas bacterias y hongos benéficos producen señales químicas capaces de activar mecanismos defensivos en la planta mediante un fenómeno conocido como Resistencia Sistémica Inducida (ISR) y, como resultado, la planta entra en un estado de mayor preparación fisiológica frente a futuros ataques de patógenos y puede responder con mayor rapidez y eficiencia cuando se enfrenta a una infección.

Por esta razón, limitar el papel de la microbiota únicamente a las enfermedades radiculares resulta una visión cada vez más incompleta. Numerosos estudios han demostrado que los efectos de estos microorganismos pueden extenderse hacia hojas, brotes e incluso estructuras reproductivas. En muchos casos, la salud de la parte aérea comienza varios centímetros bajo la superficie del suelo.

Esta capacidad cobra especial importancia en un cultivo donde las enfermedades asociadas a raíces, cuello y madera pueden afectar seriamente la productividad y longevidad de las plantas. Los suelos con una alta diversidad biológica suelen presentar una mayor capacidad para dificultar el establecimiento de patógenos mediante la competencia por el espacio y los nutrientes, la producción de compuestos antimicrobianos y la inducción de mecanismos defensivos en la planta.

Lo relevante es que esta protección es el resultado de comunidades complejas que interactúan y forman verdaderas redes ecológicas. En este contexto, la eficacia de las estrategias microbiológicas no depende únicamente de la capacidad antagonista de los microorganismos utilizados, sino también de su habilidad para establecerse, colonizar nichos ecológicos e integrarse funcionalmente al microbioma asociado a la planta. Así, la velocidad y la forma en que una cepa benéfica ocupa un nicho disponible pueden ser tan importantes como los mecanismos de protección que posee.

Desde una perspectiva ecológica, las bacterias y los hongos desarrollan estrategias de establecimiento diferentes. Las bacterias benéficas suelen caracterizarse por su rápida adaptación, elevada eficiencia en el uso de recursos y cortos ciclos reproductivos, lo que les permite colonizar nuevos nichos en poco tiempo, competir por recursos estratégicos y responder tempranamente frente a perturbaciones del sistema.

Los hongos benéficos, en cambio, presentan un establecimiento más gradual, asociado al desarrollo de estructuras más complejas y relaciones más estables con la planta. A través de sus redes de hifas pueden explorar mayores volúmenes de suelo, interactuar con una amplia diversidad de microorganismos y aportar persistencia, resiliencia y protección de largo plazo.

Sin embargo, estas diferencias no deben interpretarse como estrategias excluyentes, sino como funciones complementarias dentro de un mismo sistema biológico, ya que, mientras algunos microorganismos contribuyen a la ocupación rápida de nichos ecológicos y a la reconstrucción temprana de barreras biológicas frente a los patógenos, otros favorecen la estabilidad y estructuración de comunidades microbianas más complejas y duraderas.

Por esta razón, la elección de una estrategia microbiológica no debería basarse únicamente en la naturaleza del patógeno, sino también en la rapidez con la que se requiere restablecer el equilibrio biológico de la rizósfera. Cuando la presión de una enfermedad es elevada o la infección progresa rápidamente, los microorganismos con mayor velocidad de establecimiento pueden desempeñar un papel decisivo en la recuperación inicial del sistema. Posteriormente, otros miembros de la comunidad microbiana contribuyen a consolidar una protección más estable y persistente.

Bajo este escenario, los consorcios microbianos permiten combinar funciones complementarias capaces de responder tanto a las necesidades inmediatas del cultivo como a la construcción de salud vegetal en el largo plazo. Así, la gestión moderna de enfermedades ya no debe centrarse exclusivamente en la eliminación del agente causal, sino en la capacidad de reconstruir un microbioma funcional que sostenga la salud y productividad del cultivo.

Reconstruir el equilibrio biológico del suelo

Cuando la diversidad microbiana disminuye o determinadas funciones ecológicas desaparecen, se generan espacios disponibles que pueden ser ocupados por microorganismos oportunistas capaces de afectar el desarrollo de la planta. La enfermedad, bajo esta mirada, es la consecuencia de un ecosistema que ha perdido su equilibrio; no es solo la presencia de un patógeno.

Desde esta perspectiva, la gestión moderna de las enfermedades no debería centrarse únicamente en la eliminación del patógeno, sino en la capacidad de restaurar el equilibrio ecológico de la rizósfera. La rapidez con que una comunidad microbiana puede ocupar nichos vacantes, capturar recursos disponibles y restablecer procesos biológicos funcionales resulta tan relevante como la acción antagonista directa sobre el agente causal de la enfermedad.

Incluso es posible diseñar estrategias basadas en sucesiones microbiológicas: determinados microorganismos se incorporan inicialmente para restablecer condiciones favorables dentro del microbioma y recuperar parte de la funcionalidad perdida; posteriormente, otros pueden introducirse para potenciar funciones específicas relacionadas con la nutrición, la protección, la estimulación fisiológica o la resiliencia del cultivo. De esta manera, una vez restablecido el equilibrio biológico de la raíz, es posible construir comunidades microbianas cada vez más complejas y funcionales.

El futuro de los bioinsumos: diversidad y funcionalidad

Este conocimiento ha impulsado una importante transformación en el desarrollo de bioinsumos. El foco comienza a desplazarse de los microorganismos individuales hacia consorcios capaces de cumplir múltiples funciones biológicas simultáneamente. En este escenario surge una pregunta cada vez más frecuente: ¿qué es más importante, la cantidad de microorganismos o las funciones que estos son capaces de desempeñar?

La evidencia actual sugiere que ambos aspectos son fundamentales. Una adecuada concentración permite asegurar la presencia de organismos viables en el sistema, mientras que la diversidad funcional determina la amplitud de beneficios que esos microorganismos pueden entregar dentro de la relación suelo-planta.

Otro aspecto que suele pasar desapercibido es que no todas las cepas de una misma especie presentan el mismo comportamiento agronómico. Dos microorganismos identificados bajo un mismo nombre científico pueden diferir significativamente en su capacidad para gatillar funciones en la planta, por ejemplo, colonizar raíces, formar biofilms, producir metabolitos o competir dentro de la microbiota nativa del suelo. Por esta razón, el desarrollo de bioinsumos efectivos requiere procesos rigurosos de selección, en los que lo importante no se limita a la identidad de los microorganismos, sino que también se centra en las funciones que son capaces de expresar en condiciones reales de campo.

Diferentes funcionalidades de cepas de Bacillus sp.

Una oportunidad para el futuro del avellano europeo

Como se mencionó anteriormente, los sistemas agrícolas más estables son aquellos en los que existe una amplia diversidad de funciones biológicas que operan simultáneamente. En consecuencia, el desafío ya no consiste únicamente en incorporar microorganismos al suelo, sino en generar las condiciones necesarias para que estas comunidades se establezcan, persistan y colaboren con la planta a lo largo del tiempo. La incorporación de materia orgánica de calidad, el mantenimiento de una actividad radicular constante, la reducción de prácticas que deterioren la biología del suelo y el uso de bioinsumos desarrollados según criterios microbiológicos avanzados forman parte de esta estrategia.

En el caso del avellano europeo, donde la productividad se construye temporada tras temporada y la estabilidad del sistema resulta tan importante como el rendimiento anual, comprender el papel de los microorganismos del suelo representa una enorme oportunidad. Detrás de cada raíz existe una comunidad invisible que participa activamente en la nutrición, la defensa y el desarrollo de la planta.

La pregunta ya no parece ser si estos microorganismos influyen en el desempeño del cultivo, sino cuánto estamos haciendo para favorecer que ese microbioma se desarrolle y trabaje a favor de nuestros huertos. Porque, en definitiva, el futuro del avellano europeo podría depender tanto de lo que vemos sobre el suelo como de aquello que ocurre silenciosamente bajo nuestros pies.