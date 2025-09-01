BioSide HS15: la herramienta que optimiza el manejo de la condición del huerto sin dejar residuos

Se ha consolidado como una herramienta eficaz para reducir las cargas microbianas presentes en hojas, racimos y estructuras vegetales. No busca reemplazar los fungicidas tradicionales, sino actuar como un complemento inteligente.

En el cultivo de uva de mesa, donde la condición del fruto es clave para alcanzar los estándares de exportación y poscosecha, surge una solución innovadora que potencia los programas de manejo y mejora la eficiencia del control de enfermedades:, un producto con etiqueta EPA, certificado como insumo orgánico (OMRI y SAG Orgánico), libre de residuos y con acción comprobada sobre bacterias, hongos, penicillium y esporas.

Fabricado en Estados Unidos por EnviroTech Chemical, BioSide HS15 se ha consolidado como una herramienta eficaz para reducir las cargas microbianas presentes en hojas, racimos y estructuras vegetales. Su aplicación permite un verdadero “reseteo del huerto”, generando un entorno más limpio que dificulta el desarrollo de enfermedades como botrytis, pudrición ácida y oídio.

BioSide HS15 no busca reemplazar los fungicidas tradicionales, sino actuar como un complemento inteligente, al reducir la presión de hongos y bacterias presentes en el cultivo. Esto permite que los fungicidas aplicados —ya sean de contacto o sistémicos— tengan mejores condiciones para actuar y extender su efectividad. Puede aplicarse en distintas etapas del desarrollo, desde poda hasta cosecha, utilizándose en todos los estados fenológicos.

A diferencia del hidrogenocarbonato de potasio, cuyo uso está limitado por la cantidad de aplicaciones permitidas y que presenta un costo significativamente mayor por hectárea, BioSide HS15 puede utilizarse con mayor flexibilidad, sin dejar residuos. Esto lo convierte en una alternativa más rentable y segura para mantener bajo control la carga de bacterias, hongos, esporas y penicillium en sus campos; sin comprometer las exigencias de los mercados de destino.

PROBADO EN TERRENO: del norte al centro de Chile BioSide HS15 ya forma parte del programa de manejo de productores desde Copiapó hasta San Fernando, quienes han validado su utilidad técnica en temporadas con alta presión de enfermedades, integrándolo como una herramienta clave para mantener la condición del huerto, desde poda hasta cosecha.

Si estás buscando una alternativa eficaz, segura y sustentable para mejorar la condición de tu cultivo y potenciar el rendimiento de tu programa fitosanitario, BioSide HS15 es la respuesta. Da el paso hacia un manejo más limpio, eficiente y alineado con las exigencias del mercado. Esta temporada, tu huerto de uva de mesa también puede beneficiarse del poder de BioSide HS15.

Distribuidor: ALVA Chemical S.A.

Contactos: Elías Álvarez: +56 9 4214 2187

ealvarez@envirotechla.com

José Vargas: +56 9 7214 9855

jvargas@envirotechla.com