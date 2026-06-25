Brasil acelera el uso de biológicos para asegurar sus exportaciones frutícolas a Europa y Asia

Las crecientes exigencias internacionales sobre límites de residuos, trazabilidad e inocuidad alimentaria impulsan un cambio estructural en los huertos brasileños, redefiniendo las estrategias de un sector que facturó US$1.450 millones en 2025.

Junio 25, 2026

La fruticultura exportadora de Brasil se encuentra en pleno proceso de transformación productiva. Ante las normativas cada vez más estrictas de los compradores en Europa y Asia, los productores locales están acelerando la incorporación de productos biológicos en sus programas de manejo. Esta tendencia busca proteger el acceso a los mercados de mayor valor del mundo, en un momento en que el sector viene de consolidar un récord histórico de US$1.450 millones en exportaciones de fruta fresca durante la temporada 2025.

Mercados internacionales elevan la vara de exigencia

El cambio de estrategia responde directamente a la presión de los importadores del hemisferio norte y del continente asiático, quienes han intensificado los controles sobre residuos químicos y sistemas de trazabilidad. Hoy en día, las decisiones de compra van mucho más allá de la apariencia o la calidad comercial de la fruta; los recibidores exigen un historial detallado del cultivo y el cumplimiento riguroso de protocolos ambientales.

En este escenario, los bioinsumos han ganado protagonismo dentro del manejo integrado de plagas y enfermedades. Al complementar o sustituir las aplicaciones convencionales, las herramientas biológicas mitigan el riesgo de sufrir rechazos en los puertos de destino, una situación que para los exportadores se traduce en severas pérdidas económicas, quiebres de contratos y daños a la reputación comercial del país.

El auge de la industria de bioinsumos

Esta transición en los huertos acompaña el fuerte dinamismo que registra la industria de los biológicos en Brasil. De acuerdo con datos de CropLife Brasil, este mercado alcanzó un valor de R$6.200 millones en 2025, logrando cobertura en cerca de 194 millones de hectáreas productivas en todo el territorio.

A nivel gubernamental, el soporte técnico también ha avanzado a un ritmo sin precedentes. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAPA) registró 162 nuevos bioinsumos durante el último año, anotando la cifra más alta desde que se tiene registro para este segmento, lo que amplía la paleta de herramientas disponibles para los agricultores.

Uvas, mangos y melones lideran la transición

La adopción de tecnologías biológicas se concentra fuertemente en los principales polos agroexportadores del país, donde se cultivan las especies con mayor presencia internacional:

Valle de São Francisco: Región estratégica que concentra el grueso de los envíos de uvas de mesa y mangos, aprovechando sus condiciones climáticas y sistemas de riego técnico. En 2025, las exportaciones globales de uva alcanzaron los US$158 millones.

Región estratégica que concentra el grueso de los envíos de uvas de mesa y mangos, aprovechando sus condiciones climáticas y sistemas de riego técnico. En 2025, las exportaciones globales de uva alcanzaron los US$158 millones. Río Grande do Norte: Polo frutícola especializado en la producción de melón, categoría que generó retornos por US$231 millones el año pasado y que depende críticamente de estándares de inocuidad impecables para ingresar a los mercados internacionales.

Beneficios agronómicos y sostenibilidad

Más allá de asegurar la llave comercial hacia el extranjero, los especialistas destacan que los biológicos aportan un alto valor en el campo. Su uso constante contribuye a disminuir el riesgo de contaminación ambiental, promueve la actividad biológica del suelo y se convierte en un aliado indispensable para evitar el desarrollo de resistencia por parte de plagas y enfermedades.

En sistemas de producción intensiva, contar con una oferta diversificada de herramientas de control es clave para sostener los rendimientos y la condición de la fruta en postcosecha. La expansión de este modelo evidencia que cumplir con las exigencias de sostenibilidad y residuo cero en Europa y Asia ya no es un elemento de diferenciación opcional, sino una condición obligatoria para la supervivencia de la fruticultura brasileña en el comercio global.

Fuente: Agrolatam