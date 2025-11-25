Brasil detecta plaga en cargamento de cerezas chilenas, SAG asegura normalidad en el comercio

El decomiso de un lote por presencia de ácaros generó atención en la industria, pero el SAG descartó cualquier afectación comercial y remarcó que el mercado brasileño permanece abierto y funcionando.

Un embarque de cerezas chilenas destinado a Brasil fue destruido luego de que las autoridades agrícolas de ese país identificaran una plaga cuarentenaria en la fruta. El hallazgo se produjo en un lote de 1.120 kilos de cerezas frescas en un envío aéreo, en el que se confirmó la presencia del falso ácaro rojo chileno (Brevipalpus chilensis).

De acuerdo con el organismo de vigilancia agrícola brasileño —adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería—, las muestras analizadas en laboratorio confirmaron la presencia del ácaro, lo que activó el protocolo sanitario vigente. Dichas normas establecen que cualquier carga contaminada no puede ingresar al mercado brasileño y debe ser fumigada y destruida para evitar riesgos fitosanitarios.

El caso genera atención por la relevancia comercial de las cerezas en el portafolio exportador de la fruticultura chilena.

Respuesta desde Chile

Tras conocerse la decisión de Brasil, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) aclaró que el episodio no afecta el flujo habitual de exportaciones. En un comunicado, la entidad indicó que los envíos de cerezas al mercado brasileño “se mantienen con total normalidad, sin modificaciones ni inconvenientes”, pese a la detección del ácaro en un lote específico de poco más de una tonelada.

El SAG recalcó que este tipo de hallazgos forma parte del trabajo habitual de inspección realizado por las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria (ONPF) y que la información preliminar recibida desde la Agregaduría Agrícola de Chile en Brasil está a la espera de su notificación oficial por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAPA).

Asimismo, el organismo sostuvo que continúa certificando regularmente todas las exportaciones de cerezas chilenas a los distintos mercados internacionales, cumpliendo los requisitos fitosanitarios establecidos por cada país.

Por lo mismo, enfatizó que el comercio con Brasil y con el resto de los destinos mantiene plena continuidad, sin ajustes ni restricciones adicionales.

Por su parte, a través de una declaración de prensa, Frutas de Chile aseguró que se encuentra monitoreando la situación y que la carga afectada representa un volumen “acotado, ya que un contenedor estándar transporta alrededor de 18 toneladas”.

Además, enfatizo que la fruta chilena sigue llegando con normalidad al mercado brasileño, bajo las mismas condiciones de acceso y cumpliendo todas las exigencias sanitarias y de calidad acordadas entre ambos países.