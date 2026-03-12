Brasil dispara sus importaciones de peras y marca un récord en 10 años: Más de 27.800 toneladas en el primer bimestre

El volumen representa un crecimiento del 17% respecto al año anterior, impulsado por una fuerte demanda interna y un desabastecimiento previo que elevó los precios. Argentina consolida su dominio absoluto en el mercado brasileño, concentrando el 87% de los envíos totales en lo que va de 2026.

Marzo 12, 2026

El mercado brasileño de frutas ha comenzado el año con un dinamismo histórico. Según cifras oficiales, Brasil adquirió 27.800 toneladas de peras entre enero y febrero, el volumen más alto registrado para este periodo en los últimos diez años. Este crecimiento representa un alza interanual del 17% y un salto del 26% respecto al promedio de las últimas cinco campañas.

El factor determinante: Desabastecimiento y precios

Más allá del consumo sostenido, el récord se explica por una situación coyuntural: el último tramo de 2025 registró una menor disponibilidad de fruta argentina en Brasil. Esta escasez provocó que los precios se dispararan durante enero y parte de febrero, generando un escenario de alta rentabilidad que actuó como un imán para los exportadores.

Ante las cotizaciones elevadas, las empresas aceleraron sus envíos para capturar el valor del mercado, logrando que el flujo comercial se normalizara gradualmente a medida que la oferta absorbía la demanda acumulada.

Argentina: Un liderazgo absoluto que se profundiza

El dominio de la pera argentina en Brasil es contundente. Mientras que en 2017 su participación era del 63%, hoy 9 de cada 10 peras (87%) que ingresan al país vecino provienen de Argentina.

Portugal: Se mantiene en segundo lugar con 2.400 toneladas.

Se mantiene en segundo lugar con 2.400 toneladas. Chile: Ocupa la tercera posición con cerca de 1.100 toneladas.

Incertidumbre climática y global

A pesar del éxito inicial, la temporada enfrenta nubarrones. Argentina proyecta una caída del 10% en su producción debido a heladas y granizo en el Alto Valle, lo que plantea dudas sobre si podrá sostener este ritmo exportador. A esto se suma el riesgo de una desaceleración económica en Brasil y el alza de costos logísticos por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, que podrían encarecer el transporte de alimentos a nivel global.

