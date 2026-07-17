Brasil duplicará su producción de aguacate Hass y alcanzará un récord de 60.000 toneladas en 2026

Impulsado por el buen clima y la entrada en producción de nuevas hectáreas, el gigante sudamericano duplicará el volumen registrado el año anterior. El 90% de la fruta fresca se destinará a los mercados internacionales.

Julio 17, 2026

La industria del aguacate Hass en Brasil se prepara para vivir un año histórico. De acuerdo con las proyecciones de la asociación de productores Abacates do Brasil, el país prevé alcanzar una cosecha récord de 60.000 toneladas durante la temporada 2026, cifra que representa el doble del volumen recolectado en 2025.

Este explosivo crecimiento está directamente apalancado por una agresiva expansión de la superficie cultivada y el desarrollo de una infraestructura agrícola orientada casi en su totalidad al comercio exterior, destinando cerca del 90% de la producción total a la exportación.

Expansión de hectáreas y recuperación climática

El cultivo de la variedad Hass en territorio brasileño ha experimentado una transformación radical en la última década. Para este año, la asociación estima que las plantaciones comerciales alcanzarán entre 10.000 y 11.000 hectáreas, un salto significativo si se compara con las 9.000 hectáreas de hace cuatro años y las apenas 1.000 hectáreas que existían hace una década.

La zona productiva se concentra principalmente en los estados de São Paulo y Minas Gerais, con una ventana de cosecha que se extiende desde febrero hasta septiembre. Tras varias campañas fuertemente golpeadas por olas de calor y sequías prolongadas, el retorno de condiciones meteorológicas favorables y la maduración de los huertos jóvenes plantados recientemente han sido los factores clave para este despegue productivo.

Un ejemplo de esta recuperación es Jaguacy Avocado, el mayor productor y exportador del país, que proyecta cosechar 6.000 toneladas frente a su promedio histórico de 4.000 toneladas, logrando dejar atrás la dura temporada 2025 en la que perdió el 70% de sus cultivos por falta de agua. La firma, que estima una facturación de US$ 27,3 millones para este año, ha expandido sus operaciones hacia Rio Grande do Sul con el objetivo de ampliar su ventana de envíos y planifica el despacho de 800 contenedores hacia Europa, Argentina, Uruguay, Chile y la India.

Envíos al exterior anotan un crecimiento de tres dígitos

El dinamismo comercial ya se refleja con fuerza en las aduanas. Según datos de la consultora marítima Datamar, entre enero y mayo de 2026 Brasil exportó 2.352 TEU (contenedores de 20 pies) de aguacate, lo que equivale a un impresionante incremento del 161% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

A nivel de manejo agronómico, los agricultores continúan inyectando altas inversiones en sistemas de riego tecnificado, fertirrigación avanzada y monitoreo digital de fincas para cumplir con las exigencias internacionales.

Desafíos logísticos y nuevos mercados

Pese al panorama optimista, el sector estructural del aguacate Hass en Brasil enfrenta desafíos importantes:

Mano de obra: La disponibilidad de trabajadores sigue siendo el principal cuello de botella para las empresas, dado que el Hass requiere una rigurosa recolección manual para asegurar la calidad de poscosecha.

La disponibilidad de trabajadores sigue siendo el principal cuello de botella para las empresas, dado que el Hass requiere una rigurosa recolección manual para asegurar la calidad de poscosecha. Apertura de fronteras: El mercado de Estados Unidos permanece cerrado para el aguacate fresco brasileño a la espera de que culminen las negociaciones fitosanitarias de los acuerdos bilaterales.

Frente a la restricción estadounidense, el gremio no solo diversifica sus envíos hacia Asia y Sudamérica, sino que trabaja de forma paralela en potenciar el consumo interno en el mercado brasileño a través de campañas de promoción y eventos de degustación para consolidar la variedad Hass a nivel local.

Fuente: Freshplaza