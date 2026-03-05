Buenos pa’ la palta: Chile se ratificó como el segundo consumidor global en 2025

Con un consumo récord de 8,9 kilos por persona y más de 178 mil toneladas comercializadas en el mercado interno, el país consolida su posición de élite mundial, solo detrás de México.

Marzo 5, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

Es indiscutible: la palta es la gran favorita de los chilenos. Ya sea como protagonista de la once en una marraqueta o como el toque maestro de un buen completo, su sabor y cremosidad le han ganado un lugar irremplazable de norte a sur. Esta pasión nacional acaba de ser ratificada por las cifras oficiales del Comité de Paltas de Chile, las cuales confirman que nuestro país no solo ama este fruto, sino que es una potencia de consumo a nivel planetario.

Récord histórico y podio mundial

Según los últimos datos del gremio, durante el pasado 2025 el consumo per cápita en Chile alcanzó los 8,9 kilos anuales. Esta cifra representa un salto significativo respecto a los 8,6 kilos registrados en 2024, demostrando que la preferencia de los hogares chilenos por el “oro verde” no se detiene pese a los contextos económicos.

Esta tendencia al alza mantiene a Chile firmemente posicionado como el segundo mayor consumidor de palta Hass en el mundo, situándose en el podio global justo detrás de México. El ranking de consumo queda liderado de la siguiente manera:

1° México: Líder mundial con un consumo superior a los 10 kilos por persona.

Líder mundial con un consumo superior a los 10 kilos por persona. 2° Chile: Subcampeón global con un récord de 8,9 kilos per cápita.

Subcampeón global con un récord de 8,9 kilos per cápita. 3° Estados Unidos: Completa el podio con una cifra cercana a los 4 kilos por habitante.

El mercado interno como prioridad

Para cubrir esta demanda histórica, la temporada agrícola 2024/25 jugó un rol fundamental para Frutas de Chile. Del total producido, más de 112 mil toneladas se quedaron en territorio nacional. Este dato es clave, ya que convierte a la palta en el cultivo nacional que mayor porcentaje de su producción destina a su propio mercado, priorizando la mesa de los chilenos por sobre la exportación.

Sin embargo, el apetito nacional es tan alto que la producción local debe ser complementada. Para asegurar el stock y mantener la oferta durante todo el año, ingresaron más de 60 mil toneladas desde el extranjero. Esto elevó el volumen total comercializado en el país a un impresionante total de 178 mil toneladas.

El desafío de la sustentabilidad

Con este escenario de éxito, el horizonte de la industria no solo está en la cantidad, sino en la excelencia. El gran objetivo es mantener los altos estándares de calidad que exige el consumidor nacional, quien se ha vuelto un experto en reconocer una buena palta Hass.

El desafío hacia el futuro es avanzar con firmeza hacia una producción cada vez más responsable. La industria busca sostener este consumo récord de forma sustentable, equilibrando el uso de recursos con la necesidad de garantizar que este infaltable de nuestra gastronomía siga llegando a cada hogar del país.