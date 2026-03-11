Buscan extender hasta 30 días la vida de la palta Hass con recubrimiento natural

La tecnología en desarrollo utiliza aceites esenciales con propiedades antifúngicas para mejorar la conservación del fruto durante almacenamiento y transporte.

Marzo 11, 2026

Un equipo de investigadores en Chile está desarrollando una solución natural innovadora para mejorar la conservación de la palta Hass durante su etapa de postcosecha, con el objetivo de facilitar su llegada a mercados internacionales cada vez más distantes sin comprometer su calidad.

La iniciativa es liderada por científicos del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), específicamente desde su centro de investigación INIA La Platina, quienes trabajan en el desarrollo de un recubrimiento elaborado a partir de compuestos naturales que se aplica directamente sobre la fruta después de la cosecha.

Alternativa a fungicidas tradicionales

La investigación surge en respuesta a las crecientes restricciones internacionales sobre el uso de fungicidas sintéticos en la industria frutícola. Estas limitaciones han reducido las herramientas disponibles para controlar las enfermedades en postcosecha, lo que ha impulsado la búsqueda de alternativas más sostenibles.

En este contexto, el equipo científico evaluó el potencial de distintos aceites esenciales como agentes antifúngicos naturales. Entre los compuestos analizados, los extractos de hinojo y mostaza mostraron resultados especialmente prometedores para inhibir patógenos asociados a la pudrición de la fruta, como especies del género Colletotrichum y del complejo Botryosphaeriaceae.

Resultados en almacenamiento y transporte

Los ensayos realizados incluyeron pruebas de laboratorio y evaluaciones en condiciones similares a las de exportación comercial. Los resultados indican que el tratamiento puede ayudar a mantener la calidad del fruto durante períodos de almacenamiento cercanos a 30 días, un plazo que coincide con el tiempo típico de transporte marítimo hacia destinos internacionales.

Uno de los aspectos clave evaluados por los investigadores fue el posible impacto del recubrimiento en las características organolépticas de la fruta. De acuerdo con los resultados preliminares, el tratamiento no genera cambios relevantes en atributos como sabor, textura o apariencia, lo que refuerza su potencial para aplicaciones comerciales.

Innovación para la competitividad del sector

Desde el INIA destacan que este tipo de desarrollos apunta a fortalecer la sostenibilidad y la competitividad de la industria frutícola chilena, especialmente en cultivos orientados a la exportación, como la palta Hass.

El equipo continuará profundizando la investigación para validar la tecnología en condiciones productivas y avanzar hacia una posible aplicación a escala comercial, con el objetivo de ofrecer una herramienta que combine eficiencia poscosecha con un menor impacto ambiental.