Caída del dólar golpea la competitividad del banano colombiano

La apreciación del peso colombiano está generando un escenario complejo para los productores, en medio de mayores costos internos y presión en los mercados internacionales.

Abril 20, 2026

El sector bananero colombiano atraviesa un momento delicado. La reciente baja en el tipo de cambio —marcada por el fortalecimiento del peso frente al dólar— está afectando directamente la rentabilidad de los productores, encendiendo alertas en la industria exportadora.

Así lo advirtió la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama), entidad que agrupa a productores y exportadores de la zona norte del país, quienes ven en este fenómeno un riesgo creciente para la sostenibilidad financiera del negocio.

El problema radica en una estructura conocida pero crítica: mientras el banano se comercializa en dólares en los mercados internacionales, sus costos de producción están en moneda local. En ese contexto, cada caída del dólar reduce los ingresos reales de los productores.

“Cada vez que el dólar baja, el impacto en la rentabilidad es inmediato”, señaló José Francisco Zúñiga Cotes, presidente ejecutivo del gremio.

Aumento de costos profundiza el escenario

El efecto cambiario no actúa por sí solo. A esto se suma un incremento sostenido en los costos de producción, impulsado por alzas en la mano de obra, los gastos operativos, la energía y la logística. Además, los productores enfrentan un mayor peso de los impuestos rurales, cuya incidencia será aún más notoria durante 2026.

A nivel comercial, la situación se vuelve aún más compleja. Los precios del banano están determinados por el mercado internacional, lo que limita la capacidad de los exportadores para traspasar estos mayores costos a los compradores finales.

En este escenario, desde Asbama advierten que la combinación de un peso fortalecido y costos al alza está reduciendo los márgenes del sector, afectando especialmente a pequeños y medianos productores.

Impacto económico y llamado a medidas

La industria bananera es clave para la economía del norte de Colombia. Solo en Magdalena y La Guajira genera más de 19.500 empleos formales y constituye uno de los principales motores productivos de estas regiones.

A nivel país, el banano se posiciona como el tercer producto agrícola de exportación, desempeñando un rol relevante en la generación de divisas y el desarrollo rural.

Frente a este escenario, el gremio hizo un llamado a las autoridades para implementar medidas que permitan resguardar la competitividad del sector exportador y mitigar el impacto del tipo de cambio.

Desde la asociación advierten que, de no tomarse acciones oportunas, la combinación de costos internos crecientes y menor competitividad cambiaria podría poner en riesgo empleos, inversiones y la viabilidad futura de una de las principales agroindustrias del país.