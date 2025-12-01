Calidad, fitosanidad y diversificación: las cartas de Chile para competir en el mercado de cítricos

El CEO de GESEX habla sobre la posición global del país, la necesidad de mejorar la genética y de fortalecer las barreras sanitarias.

La producción de cítricos a nivel global ha aumentado aproximadamente un 24% en la última década, con una tasa anual de crecimiento del 2,2%. Sin embargo, en el caso de Chile específicamente, la producción ha crecido a una tasa del 80% en el mismo período, con un impulso principal en la categoría de easy peelers.

Cabe destacar que la participación de Chile en la industria global es pequeña, representando solo un 0,45%. Por lo tanto, según Christian Gwynne, CEO de la exportadora GESEX, es fundamental “hacer las cosas muy bien”. El desafío se vuelve aún mayor para esta categoría al considerar el crecimiento de otros productos que compiten con los cítricos, como los arándanos, que en la última década han aumentado tanto en volumen como en valor.

“En el caso de los arándanos, la oferta no ha alcanzado el nivel de demanda, por lo que aumentan el precio y el valor del producto. Ese es el mundo ideal de cualquier industria frutícola”, asegura Gwynne.

En los cítricos, especialmente en los easy peelers, a pesar del alza en la producción, no ha habido un aumento del valor, lo que evidencia que la demanda no ha crecido al mismo ritmo. Según el ejecutivo, esa es la clave para poder avanzar, y en ese sentido, la carrera la están ganando otras frutas, como las berries, las paltas y la uva.

Exportaciones de cítricos

Otro punto relevante es el crecimiento de las exportaciones en la última década, que ha sido muy bajo en los cítricos. El aspecto positivo es que sí ha aumentado la participación de los productores del hemisferio sur en los envíos, entre ellos Chile, Perú y Sudáfrica.

“En cuanto al valor FOB, las perdedoras de la categoría son las naranjas, que han disminuido su valor y su volumen, mientras que los ganadores son los easy peelers, que han aumentado su valor de US$1,10 a US$1,30 y además han incrementado su volumen de participación”, indicó Gwynne.

Un dato importante de la industria es que solo el 11% de los cítricos producidos a nivel mundial se exporta; el resto se consume localmente. Según el CEO de GESEX, esto se explica porque gran parte de la producción mundial se concentra en China, donde el consumo interno absorbe prácticamente toda la oferta.

En el caso de Chile, alrededor del 60% de la producción se destina a exportación, mostrando incrementos en todas las categorías.

Superficie y producción en Chile

En los últimos diez años, el país ha visto un aumento de su superficie de producción de cítricos, pasando de 18.000 a 28.000 hectáreas. Si Chile continúa con su tasa de crecimiento y mejora la productividad de sus huertos, algo que ya se observa incluso en las naranjas, podría alcanzar una participación del 3% en la producción mundial, según Gwynne.

“La producción de naranjas se concentra principalmente en Europa y África, pero en América no tenemos un gran competidor, por lo que existe una gran oportunidad de convertirnos en un proveedor estratégico”, señaló el ejecutivo.

Algo similar ocurre con los limones: en Sudamérica, Chile se ubica en segundo lugar, detrás de Argentina, y coincide con el final de la temporada mexicana en Estados Unidos. No obstante, los grandes centros productivos siguen en Europa y África.

En el hemisferio sur, Sudáfrica es, por lejos, el mayor proveedor de todas las especies, con un 70% de participación. Chile ocupa el segundo lugar con un 14%, seguido por Argentina, que vende principalmente al mercado latinoamericano a un precio FOB más bajo.

El mercado americano

En cada mercado de destino existe un proveedor principal del hemisferio sur. En Estados Unidos, Chile ha sido históricamente el actor dominante en cítricos, con un 80% de participación; en el resto del mundo, ese liderazgo lo tiene Sudáfrica.

Sin embargo, en EE.UU., Chile enfrenta una creciente competencia. Por ejemplo, el aumento del volumen de exportaciones de Argentina redujo la participación chilena, lo que también afectó los precios.

En easy peelers, Chile mantiene un 60% de participación, siendo por lejos el proveedor principal en esta categoría en crecimiento. También destaca Perú, con alrededor del 27%.

La fuerte presencia de los cítricos chilenos en EE.UU. evidencia una altísima concentración: un 86% de los envíos totales se dirigen a ese mercado, lo que plantea el desafío de diversificar hacia otras regiones.

“Para crecer en Asia, por ejemplo, se necesitan los calibres y la calidad que requiere ese mercado. Eso tiene que ver no solo con los manejos, sino también con la oferta varietal que presentamos al mundo”, señaló Gwynne.

En el caso de los easy peelers, la concentración en EE.UU. llega al 96%.

A pesar de que en noviembre se anunció que EE.UU. excluiría a las naranjas de los aranceles del 10% impuestos anteriormente, aún hay otras categorías sujetas a tarifas, lo que las convierte en algunos de los productos más afectados.

“No hay ninguna otra fruta en Chile con un 80% de concentración en Estados Unidos; es mucho dinero para los productores”, afirmó el CEO de GESEX.

La ventaja, según el ejecutivo, es que Sudáfrica, otro actor relevante, enfrenta un arancel del 30% para sus cítricos, lo que debería reducir parte de su volumen disponible.

Desafíos de diversificación

Hay cuatro áreas clave cuando se habla de diversificación de mercados: fitosanidad, calidad de arribo, clima y genética.

En cuanto a la fitosanidad, Gwynne mencionó el HLB, o citrus greening, que afecta fuertemente a la industria de naranjas de Brasil. En la Unión Europea existe una alerta permanente ante este tipo de amenazas, especialmente por la mancha negra proveniente de Sudáfrica, que mantiene muy preocupados a los productores europeos.

El HLB ha tenido efectos severos en la producción mundial. En Florida, por ejemplo, donde se producían 700 mil toneladas, hoy se generan menos de 100 mil toneladas tras dos décadas, lo que muestra lo agresiva que es la enfermedad. Chile aún está libre de HLB, pero el riesgo existe; si llegara a detectarse, podría cerrar mercados claves. “Es un factor muy relevante para la competitividad de Chile en exportación. Hay que cuidarlo y, actualmente, tenemos fronteras muy permeables; no se está haciendo lo necesario para prevenir un daño serio”, sostuvo Gwynne.

Chile mantiene un estatus fitosanitario privilegiado, lo que le permite acceder a mercados altamente exigentes como Asia, al brindar garantías de seguridad sanitaria. “El día en que no lo tengamos, perderemos esos mercados y nuestros retornos FOB caerán drásticamente”, advirtió el ejecutivo.

En este sentido, destacó el trabajo del SAG, ampliamente reconocido por las garantías que ofrece mediante sus protocolos.

Además, mencionó la importancia de la cooperación internacional, que ya existe con Estados Unidos, España y Sudáfrica, para avanzar en genética que permita enfrentar plagas y enfermedades.

La trazabilidad, el uso de tecnología, el biocontrol y el manejo integrado también son fundamentales para el control fitosanitario.

Actualmente, Chile no cuenta con un programa genético propio enfocado en variedades resistentes, algo que Gwynne considera prioritario desarrollar.

“Muchos creen que en Chile no están dadas las condiciones para el HLB, pero yo considero que no hay que confiarse”, afirmó.

El ejecutivo también resaltó el aporte social de la agricultura, que tiene un impacto significativo en las zonas productivas mediante sistemas sustentables. Finalmente, destacó el desarrollo de marcas colectivas, una estrategia central de Frutas de Chile en los últimos años, como un aspecto clave a potenciar.

“El mejor marketing que podemos tener es la calidad de nuestra fruta”, concluyó Gwynne.