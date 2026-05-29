Cambio Climático: Ministerio de Agricultura activa Plan de Contingencia ante un fenómeno de El Niño desafiante

El Gobierno busca mitigar el impacto de las anomalías climáticas en el sector productivo mediante una estrategia nacional focalizada en la prevención, el resguardo hídrico y el apoyo a los agricultores.

Mayo 29, 2026

El sector silvoagropecuaria nacional se prepara para enfrentar un escenario climático complejo durante los próximos meses. Ante los pronósticos técnicos que anticipan la consolidación de un fenómeno de El Niño con características desafiantes, el Ministerio de Agricultura anunció la activación inmediata de un Plan de Contingencia Silvoagropecuaria, diseñado de manera preventiva para resguardar la capacidad productiva del país y mitigar los potenciales daños en los sistemas agrícolas, ganaderos y forestales.

La iniciativa gubernamental responde a la necesidad de anticiparse a los efectos tradicionales de este evento climático —que suele manifestarse con un aumento significativo de las precipitaciones en periodos cortos, fluctuaciones térmicas e inundaciones—, asegurando una respuesta coordinada entre los distintos servicios públicos y los productores locales.

Ejes estratégicos: Prevención, infraestructura y gestión del agua

El plan de contingencia despliega una serie de herramientas técnicas y financieras orientadas a fortalecer la resiliencia de los campos frente a las contingencias climáticas:

Protección de infraestructura crítica: Se priorizará la limpieza, desembanque y reparación de canales de regadío, bocatomas y defensas fluviales en las zonas de mayor riesgo, buscando evitar desbordes que afecten los cultivos hortofrutícolas.

Se priorizará la limpieza, desembanque y reparación de canales de regadío, bocatomas y defensas fluviales en las zonas de mayor riesgo, buscando evitar desbordes que afecten los cultivos hortofrutícolas. Apoyo a la agricultura familiar: El programa contempla la entrega de recursos de emergencia, asistencia técnica especializada y entrega de forraje para el sector ganadero, permitiendo que los pequeños y medianos productores cuenten con herramientas para proteger sus sistemas de subsistencia.

El programa contempla la entrega de recursos de emergencia, asistencia técnica especializada y entrega de forraje para el sector ganadero, permitiendo que los pequeños y medianos productores cuenten con herramientas para proteger sus sistemas de subsistencia. Monitoreo fitosanitario: Las condiciones de alta humedad ambiental y temperaturas moderadas asociadas a El Niño suelen propiciar la proliferación de plagas y enfermedades fúngicas. Por ello, se intensificará la vigilancia en los huertos para emitir alertas tempranas que protejan la condición sanitaria de la fruta.

Coordinación público-privada para asegurar la cadena de suministro

Desde la cartera agrícola enfatizaron que el éxito de esta estrategia radica en el trabajo conjunto con las asociaciones de canalistas, gremios productivos y gobiernos locales. La resiliencia del ecosistema agroalimentario depende de una comunicación fluida que permita activar los protocolos de emergencia de forma oportuna, resguardando la seguridad de los trabajadores rurales y la continuidad del suministro de alimentos en el mercado interno y de exportación.

Fuente: Minagri